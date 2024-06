Fratture del femore negli anziani: attivo all'ospedale di Legnago il percorso di ortogeriatria

All’ospedale Mater Salutis di Legnago è attivo un percorso multidisciplinare di ortogeriatria per gli anziani con frattura del femore che migliora fortemente la gestione del paziente e i tempi di intervento e di recupero.

Le fratture di femore prossimali (FFP) nell’anziano hanno un impatto significativo sulla qualità di vita: nel 60% dei casi, infatti, comportano una riduzione della mobilità ed una conseguente perdita di autonomia e impossibilità di tornare alle condizioni abitative precedenti, con un rischio di istituzionalizzazione che aumenta esponenzialmente con l’età, insieme all’impatto socio-economico. Tale patologia non riguarda un solo distretto anatomico, ma coinvolge l’intero organismo. Una complessità clinica e funzionale elevata che richiede un approccio multidisciplinare in relazione ai vari problemi di natura medica, psicologica e sociale.

Rispetto alle cure tradizionali, la cogestione ortogeriatrica riduce i tempi di degenza e del pre-intervento, le complicanze e la mortalità ospedaliera. Secondo questo modello organizzativo, il chirurgo ortopedico e l’ortogeriatra condividono la responsabilità del paziente dall’inizio del ricovero fino alla dimissione, insieme a un team multidisciplinare composto da anestesista, fisiatra, fisioterapista, infermieri, case- manager, nutrizionista e assistente sociale.

All’ospedale di Legnago è stato delineato e condiviso da queste figure specialistiche un dettagliato percorso dedicato, che ha consentito una rapida presa in carico operatoria da parte dell’equipe ortopedica e degli anestesisti del paziente fratturato, una precoce attivazione del geriatria per la gestione delle problematiche di ordine medico del paziente complesso, e l’individuazione del miglior percorso di dimissione basato su un’accurata valutazione funzionale e multidimensionale di ogni paziente, con particolare attenzione alla fragilità, al mantenimento e al recupero delle autonomia precedente. Allo stesso tempo, per un ottimale recupero funzionale, viene realizzata una valutazione fisiatrica tempestiva che consente una presa in carico riabilitativa da parte dei fisioterapisti, prevedendo eventualmente la possibilità di trasferimento presso il Reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale di Bovolone.

Nel 2023 i pazienti over 65 operati per frattura del femore sono stati 211, per l’86,2% sottoposti a intervento entro 48 ore dal ricovero. Tra questi 189, quasi il 90%, sono rientrati nei criteri di presa in carico da parte del geriatria, confermando l’elevata prevalenza di fragilità e comorbilità. Dall’inizio del 2024, sono stati presi in carico già 85 pazienti.

La dottoressa Margherita Azzini, direttore UOC Geriatria, ha spiegato: «Il percorso ortogeriatrico è il risultato di un accurato lavoro di equipe iniziato nel 2023 con la stesura e la condivisione del percorso clinico-organizzativo. La nostra Unità operativa assicura la presenza quotidiana di un geriatra esperto presso il reparto di Ortopedia, dove i pazienti anziani fragili e con multimorbidità fratturati al femore vengono gestiti in collaborazione con tutte le altre figure professionali sanitarie. Alla dimissione viene anche redatta una dettagliata relazione clinica sul percorso di cura effettuato».

«La maggior parte delle esigenze dei pazienti più anziani sono correlate a problemi medici - ha aggiunto il dottor Giorgio Gasparini, UOC Geriatria, responsabile del percorso Ortogeriatrico -. Per questo il geriatra diventa il maggior responsabile delle cure mediche post-operatorie, attraverso il monitoraggio quotidiano del paziente per rilevare precocemente l’insorgenza di complicanze e intervenire tempestivamente, il controllo di ossigenazione, idratazione, nutrizione e gestione del dolore, la prevenzione delle complicanze legate al prolungato allettamento e la collaborazione con l’equipè per la definizione del percorso post-ricovero».

«L’applicazione del percorso prevede la presa in carico precoce del paziente da parte dell’Anestesista ottimizzando la gestione pre, intra e postoperatoria in termini di tempistiche e di qualità di cura», ha sottolineato il dottor Federico Girardini, direttore UOC Anestesia e Rianimazione.

Il dottor Michele Trevisan, direttore UOC Ortopedia, ha così commentato: «La frattura del femore va considerata come un incidente di percorso in un paziente anziano. Questo protocollo si pone l’obiettivo di trattare la frattura e stabilizzare le condizioni mediche che spesso hanno portato all’evento fratturativo, per far tornare il paziente alla normale vita quotidiana quanto prima qualora le condizioni lo consentano, evitando un’ospedalizzazione prolungata che comporta anche problemi di ordine cognitivo e psicologico».

«Una presa in carico riabilitativa precoce del paziente geriatrico è fondamentale per prevenire temibili complicanze derivanti dall’allettamento prolungato e può consentire un recupero ottimale delle autonomie motorie precedenti all’evento che ha condotto al ricovero», ha detto la dottoressa Paola Pietropoli, direttore UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale.

Paola Orsolato, coordinatrice UOC Ortopedia, ha poi concluso: «L’infermiere con la presa in carico del paziente fa emergere le criticità cliniche che spesso vengono nascoste dall’evento fratturativo. L’infermiere esperto in ortogeriatria è attento alle fragilità del paziente anziano fratturato».