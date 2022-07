Nuovi orari dalla prossima settimana per i centri tampone di Legnago e Bussolengo

L'Ulss 9 Scaligera ha comunicato i nuovi orari, ampliati, dei centri tampone di Bussolengo e Legnago, in vigore da lunedì 11 luglio.

A Legnago, all’ex Supermercato Rossetto in Via Luigi Einaudi, 12, il servizio sarà attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 07 alle ore 19; mercoledì e sabato dalle ore 07 alle ore 15.

A Bussolengo, al Centro Polifunzionale in Via C. A. Dalla Chiesa, sarà possibile accedere al punto tamponi da lunedì a venerdì con orario dalle ore 07 alle ore 19; sabato e domenica dalle ore 07 alle ore 15.

L’accesso avviene, come di consueto, con la prenotazione effettuabile a questo indirizzo web: https://scaligera.myprenota.it/tamponi.

Per ulteriori informazioni, si può consultare la pagina sul sito web dell’Ulss 9 Scaligera, completamente dedicata ai centri tampone: https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1846.