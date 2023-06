Prenotazioni prelievi, a Verona si cambia: le nuove modalità senza passare dal Cup

«Da sabato 17 giugno cambiano le modalità di prenotazione degli esami di laboratorio». Lo annuncia una nota dell'Azienda ospedalieria universitaria integrata di Verona. La nuova modalità online, viene spiegato, «semplifica l’operazione all’utente che non dovrà più passare dal Cup (di persona o al telefono) ma potrà fare la procedura online, in autonomia e a tutte le ore».

Il sistema denominato "Zerocoda online" permetterà quindi di risparmiare tempo attraverso due semplici azioni: accedere al portale dell’Azienda ospedaliera www.aovr.veneto.it e cliccare su "Prenotare", oppure digitare https://www.aovr.veneto.it/prenotazione-accesso-centri-prelievi (attivo dal 17 giugno) per immettersi direttamente nella pagina dedicata, scegliendo giorno e ora più comodi.

L’accesso diretto senza prenotazione al Centro prelievi è sempre ammesso per tutta l’utenza. In special modo, evidenzia sempre l'Aoui, per gli anziani over 70 che non hanno strumenti Internet «verrà garantito un percorso facilitato di accesso senza prenotazione con impegnativa che abbia la priorità "U"». Nella stessa sezione del portale Aoui Verona si trovano anche tutte le informazioni dettagliate sugli orari dei centri prelievi di Borgo Roma e Borgo Trento, sugli esami da fare, sul ritiro referti o consegna dei materiali biologici. Ci sono anche i recapiti telefonici dei due centri per richiesta di informazioni.

La nuova modalità di prenotazione, fanno sapere dall'Aoui Verona, rientra nella generale fase di ammodernamento tecnologico dei sistemi informatici ospedalieri, che stanno diventando sempre più avanzati. Inoltre, Aoui Verona risponde così all’obiettivo di «digitalizzazione della sanità con soluzioni tecnologicamente avanzate».