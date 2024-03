Aperta la nuova sede del servizio di Endoscopia Digestiva dell'ospedale di Legnago

Il servizio di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia di Legnago ha cambiato sede, trasferendosi al 5° piano – Blocco Sud dell’ospedale Mater Salutis.

Il nuovo spazio è stato inaugurato ufficialmente lo scorso venerdì 1° marzo dall’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, insieme al direttore generale uscente dell’Ulss 9 Scaligera, il dottor Pietro Girardi, al direttore medico del Mater Salutis, il dottor Marco Luciano, al vicesindaco di Legnago, Roberto Danieli, al consigliere regionale Filippo Rigo e a una rappresentanza di sindaci del Distretto 3 - Pianura Veronese.

«Negli ultimi 10 anni - spiega il dottor Maurizio Azzurro, direttore dell’Unità Operativa Complessa - la Gastroenterologia di Legnago ha visto un progressivo incremento dell’attività, sia delle degenze, sia delle visite specialistiche e soprattutto dell’annesso Servizio di Endoscopia Digestiva. Abbiamo adottato nuove metodiche come l’ecoendoscopia e la videocapsula e offriamo attività ambulatoriali dedicate a celiachia e a malattie infiammatorie croniche intestinali, con trattamento mediante farmaci biotecnologici. Inoltre prosegue l’attività di prevenzione attraverso la partecipazione allo Screening regionale per il cancro colo-rettale e, dal 2017, è attiva la pronta disponibilità per le urgenze». Tale sviluppo delle attività, con parallelo incremento del personale medico e infermieristico, ha reso necessario il trasferimento in spazi più adeguati.

La nuova sede al 5° piano dell’ala Sud, disegnata secondo i moderni requisiti di logistica e sicurezza, ospita il servizio di Endoscopia e gli ambulatori per visite e terapie farmacologiche, ed è dotata di una sala radiologica con presidi per l’assistenza anestesiologica per eseguire prestazioni complesse. A breve, inoltre verrà completata la dotazione di apparecchiature di tecnologia avanzata per il reprocessing e la conservazione degli endoscopi.

«L’Unità di Gastroenterologia - commenta il dottor Pietro Girardi - è uno dei fiori all’occhiello del Mater Salutis e questa nuova sede risponde alle esigenze del reparto, garantendo un’adeguata qualità dei servizi e un maggiore comfort per l’utenza, in attesa della realizzazione del nuovo polo ospedaliero. Ringrazio il dottor Azzurro e la sua equipe per l’ottimo lavoro portato avanti; i numeri sull’attività parlano da soli e confido che questa nuova sistemazione contribuirà a un’ulteriore crescita».

«La qualità del nostro lavoro - aggiunge il dottor Azzurro - si deve soprattutto alle doti professionali e umane del personale che ho l’onore di coordinare. L’adeguatezza degli spazi diventa però necessaria per offrire all’utenza il massimo risultato in termini di efficacia, sicurezza, accoglienza e rispetto privacy. Ringrazio quindi il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore medico del Mater Salutis - conclude - per la considerazione e il sostegno dimostrati anche in questa occasione».