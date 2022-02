/ Via Ospedale

Arrivati in Veneto i vaccini Novavax: più di 15 mila dosi portate a Bussolengo

Il corriere SDA, grazie ai 36 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha consegnato in regione oltre 83200 mila dosi di vaccini, per un totale di oltre 900 mila dosi sul territorio nazionale