Per far fronte all'ansia prima della chemio, musicoterapia per pazienti oncologici

Musicoterapia per i pazienti oncologici dell'ospedale di Legnago. È il progetto attivato nel reparto di oncologia del Mater Salutis, in collaborazione con i reparti di psicologia clinica ospedaliera e di cure palliative dell'Ulss 9 Scaligera.

Gli incontri si terranno a partire da lunedì 27 maggio, con cadenza settimanale, per un totale di 30 ore. L’attività è curata dalla maestra Francesca Dolci, diplomata in musicoterapia al conservatorio di Verona, ed è stata pensata per aiutare a fronteggiare i momenti di attesa della chemioterapia.

Due i momenti che strutturano l'attività. Una prima parte con musica rilassante, per gestire l'ansia dell'attesa ed eventuali attacchi di panico prima della terapia. E a seguire momenti con musica più pop e ritmata. Al termine del progetto, ai pazienti verrà sottoposto un questionario per verificare i miglioramenti riscontrati grazie all’attività proposta.

«La finalità principale della musicoterapia in questo contesto - ha spiegato la direttrice dell'oncologia Marta Mandarà - è di migliorare la qualità di vita dei pazienti contribuendo ad alleviare i sintomi, con particolare riferimento ad ansia e depressione, offrendo supporto e conforto, facilitando la comunicazione e incontrando i bisogni emotivi della persona».

«La musica - ha aggiunto il responsabile della psicologia clinica ospedaliera Fabrizio Varalta - aiuta a gestire le emozioni, a esprimere ed elaborare il rapporto con la malattia, ad aumentare l’autostima e l’autoaccettazione. Nell’ambito di questa attività, la musica diventa una sorta di "abbraccio" che aiuta i pazienti a superare attivamente la sfida che sono chiamati ad affrontare».

«L’iniziativa nasce dalla condivisione di proposte e risorse in seno all'Ulss 9 - ha concluso Ezio Trivellato,direttore di cure palliative - Un progetto di indubbio valore, dati i comprovati benefici della musicoterapia, che verrà sicuramente riproposto in futuro, anche in altre sedi del territorio».