Servizi Medici Distrettuali al via a Cerea e Zevio per sopperire alla mancanza di medici di base

Da martedì 1 agosto, nel Distretto 3 Pianura Veronese, prenderanno avvio 2 nuovi Servizi Medici Distrettuali, uno nel Comune di Cerea e uno nel Comune di Zevio, rivolti ai cittadini sprovvisti di Medico di Medicina Generale.

Il servizio ha lo scopo di garantire l’assistenza primaria ai cittadini rimasti privi del Medico di Medicina Generale ed è stato pensato dall’Ulss 9 Scaligera come una misura straordinaria e temporanea per rispondere ai bisogni di quella parte di popolazione che al momento non riesce a trovare la disponibilità di un medico.

Il Servizio Medico Distrettuale garantisce tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal medico di base, quali prescrizioni di farmaci, prestazioni strumentali e specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e a domicilio.

L'accesso all'ambulatorio è primariamente strutturato su prenotazione, prevedendo fasce orarie di contatto telefonico per fissare l'appuntamento.

CEREA - A Cerea, presso la sede della Medicina di Gruppo Integrata in via Oberdan 10, grazie alla collaborazione dei Medici di Medicina Generale già presenti e alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, si attiverà il Servizio Medico Distrettuale a seguito del pensionamento del dottor Giorgio Bertelli, con il seguente orario: lunedì dalle ore 14 alle ore 19; martedì dalle ore 9 alle ore 14; mercoledì dalle ore 14 alle ore 19; giovedì chiuso; venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

Il servizio è disponibile telefonicamente nelle fasce orarie sopra riportate e garantirà l’accesso libero all’ambulatorio nella prima ora di ciascun giorno di apertura.

ZEVIO - Presso la sede della Continuità Assistenziale di Zevio, in via Chiarenzi 2, a seguito del pensionamento del dottor Antonio Frigo, si attiverà il Servizio Medico Distrettuale con il seguente orario: lunedì dalle ore 9 alle ore 19; martedì dalle ore 9 alle ore 19; mercoledì chiuso; giovedì dalle ore 9 alle ore 19; venerdì dalle ore 9 alle ore 19.

La strutturazione delle attività a Zevio prevede: risposta telefonica dalle ore 9 alle ore 13; accesso libero dalle ore 10 alle ore 12; attività programmata il pomeriggio.

In collaborazione con i comuni del territorio

La collaborazione con le Amministrazioni comunali dell’ambito territoriale in cui ha operato il Dott. Antonio Frigo (Ronco all’Adige, Zevio e Palù) ha permesso di individuare in via emergenziale la sede di Zevio per garantire l’adeguata presa in carico dei cittadini rimasti senza Medico di Medicina Generale. L’Ulss 9 Scaligera ringrazia per la fattiva collaborazione il Gruppo integrato di Medicina Generale e i comuni coinvolti.

Per entrambi i servizi sopra descritti (a Cerea e a Zevio), il numero unico di riferimento è sempre lo stesso degli altri Servizi Medici Distrettuale Aziendali: 045 6106373.