Una lezione gratuita per imparare le manovre salvavita per i bambini

Semplici manovre che possono salvare la vita: sono quelle per la "disostruzione" pediatrica, praticabili da tutti purché apprese in modo corretto.

La 1a Circoscrizione organizza una lezione gratuita in collaborazione con la Croce Bianca Verona ODV ETS. L’appuntamento è per giovedì 18 maggio alle 20 alla Fevoss, via Santa Toscana 9, con un incontro aperto a tutti che si inserisce nel calendario di proposte per promuovere un’educazione sanitaria diffusa, all’interno della rete "Città sane" a cui il Comune ha aderto dal 1° gennaio di quest’anno.

Iscrizione obbligatoria gratuita alla mail formazione@crocebiancavr.it, 40 i posti disponibili.

L’iniziativa vuole aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere o migliorare la salute dei bambini.

L’appuntamento è stato presentato dal consigliere della 1a Circoscrizione Andrea Avanzi insieme per la Croce Bianca Verona Michele Bonetti e Loris Noro.

«Un’opportunità offerta – spiega Andrea Avanzi – per diffondere nella cittadinanza la cultura del primo soccorso. Pratiche adeguatamente formate attraverso il supporto di professionisti, che illustreranno quando e come intervenire per portare aiuto».

«I nostri corsi hanno l’obiettivo di fornire istruzione teorica e pratica per acquisire capacità e dimestichezza – dichiara Michele Bonetti –. È infatti importante diffondere il più possibile le Manovre Salvavita, per consentire il realizzarsi di interventi efficaci nei primi minuti dell’emergenza. Mantenere il controllo e sapere cosa fare può fare davvero la differenza».