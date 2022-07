Mammografia ed ecografia gratuite per la prevenzione del tumore al seno grazie al Comune di Oppeano

«Il Comune di Oppeano è orgoglioso di ospitare l’iniziativa proposta da WelfareCare, società benefit volta a sensibilizzare e favorire la diagnosi precoce del carcinoma della mammella». È quanto si legge in una nota ufficiale del Comune veronese che poi aggiunge: «Martedì 26 luglio 2022, dalle ore 9 alle ore 18, sarà presente in Piazza Marcolongo una clinica mobile di ultima generazione capace di erogare esami diagnostici (mammografia – ecografia mammaria) con consegna immediata del referto e del relativo Dvd».

Secondo quanto si apprende, le prestazioni sono destinate a «tutte quelle donne che non sono ancora incluse nei protocolli regionali di screening» e «saranno totalmente gratuite», prenotabili dal 19 luglio all’interno del sito welfarecare.org nella sezione "Prenota". I requisiti per partecipare, in particolare, sono i seguenti:

Avere un’età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita.

Non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi; abitare nel Comune di Oppeano.

Non essere già inserita nei protocolli di screening del Sistema sanitario nazionale (anche per familiarità).

Le visite all’interno della CareReady Mobile Diagnostic saranno effettuate da «un tecnico radiologo ed un medico senologo per la refertazione dell’esame». Il personale sanitario è fornito da Alliance Medical (Partner di questa iniziativa e leader in Europa nel settore della diagnostica mobile per immagini). Sarà inoltre presente del personale amministrativo dedito alla gestione operativa e all’accoglienza delle pazienti.

«Iniziative come questa sono fondamentali, - spiega l’ass. Emanuela Bissoli che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa - noi come amministrazione crediamo fortemente nella prevenzione. In questi otto anni abbiamo dedicato molte iniziative alla salute e, nel mese di ottobre, con "Ottobre in Rosa" ci occupiamo soprattutto della prevenzione del tumore al seno».