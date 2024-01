Da dengue a chikungunya, le malattie tropicali dimenticate e per metà presenti anche in Italia. Gli esperti dell'Irccs di Negrar: «Tenere alta la sorveglianza»

Secondo quanto riferito in una nota dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, sono «12 su 21 le malattie tropicali neglette che hanno trasmissione nel nostro paese, costante o più sporadica: dalla echinococcosi alla leishmaniosi, dalla dengue alla chikungunya». Queste ultime, spiegano sempre dall'Irccs, possono «dar luogo a focolai autoctoni, come già successo, con un rischio in aumento a causa della presenza in Italia della zanzara tigre e di inverni sempre più miti come quello che stiamo vivendo». Sul territorio italiano sono «circa 4.000-5.000 le persone colpite dalle malattie tropicali neglette, tra cui la dengue che nel 2023 ha raggiunto il valore record europeo per casi non importati».

Nel 2023, secondo quanto riportato dall'Irccs di Negrar, in Italia sono stati «82 i casi autoctoni di dengue, la “febbre spaccaossa” e 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi in cui la malattia è endemica; 7 i casi di chikungunya; 600 i casi diagnosticati di malattia di Chagas dal 1998, e centinaia i positivi alla strongiloidosi, una forma di parassitosi, diffusa soprattutto tra gli over 65». Questi sono dunque i dati che riguardano solo alcune delle 12 patologie, che hanno trasmissione sul territorio italiano, delle 21 che compongono il mosaico delle malattie tropicali neglette (NTDs) di cui il 30 gennaio si celebra la Giornata mondiale.

L’Irccs di Negrar dal 2014 è centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità proprio per queste patologie e grazie a un esperienza ultra trentennale oggi è punto di riferimento internazionale per la diagnosi, la cura e la ricerca delle NTDs. «Le malattie tropicali neglette - spiega ancora la nota dell'Irccs di Negrar - sono un gruppo eterogeneo di patologie, molte delle quali a carattere infettivo, causate da virus, batteri, funghi e tossine, come, tra le altre, la scabbia, l’echinococcosi e la leishmaniosi. Sono tutte accomunate dall’essere più diffuse in zone povere, specialmente tropicali, con scarse risorse e trascurate (per questo neglette) dall’agenza politica, dalla ricerca scientifica e invisibili all’opinione pubblica».

Dr. Federico Gobbi, direttore del Dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

Federico Gobbi, direttore del Dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) e professore associato di malattie infettive all’università di Brescia, ha commentato: «A livello globale sono quasi 1,7 miliardi le persone che richiedono interventi sanitari per queste malattie, con più di mezzo milione di morti l’anno. Circa 4.000-5.000 le persone colpite nel nostro paese dove, in particolare la dengue, secondo i dati della sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, ha fatto registrare nel 2023 il record europeo per casi autoctoni. La diffusione delle "neglette" è sottostimata e in continua crescita, non solo a livello globale, ma anche da noi - ha sottolineato il dr. Gobbi -. L’Italia è un osservato speciale, complice il cambiamento climatico che ha determinato la diffusione della zanzara tigre su tutto il territorio nazionale. A destare preoccupazione - ha quindi rilevato il direttore Federico Gobbi - è il rischio endemico di dengue e anche di chikungunya, i cui casi potrebbero aumentare con l’arrivo della primavera».

Serve attenzione sulla dengue e sulla chikungunya

Lo stesso dr. Federico Gobbi ha poi precisato: «È importante focalizzare l’attenzione sulla dengue e sulla chikungunya, in quanto in Italia è presente il "vettore", la zanzara tigre (Aedes albopictus) che può acquisire questi virus pungendo viaggiatori infetti, di ritorno da paesi endemici, e trasmettere l’infezione. Nascono così le epidemia autoctone. In Italia questa zanzara è giunta per la prima volta nel 1990 dagli Stati Uniti. Laddove è presente un vettore, vi è il rischio di trasmissione di tutte le patologie connesse al vettore stesso. Nel 2020 in Veneto, in provincia di Vicenza, si è verificata la prima epidemia autoctona di dengue in Italia con 11 casi e nel 2023 si sono registrati tre differenti cluster indipendenti tra loro: uno in Lombardia nella provincia di Lodi e due nel Lazio, a Roma e nel Circeo, arrivando a 82 casi autoctoni nel 2023. I sintomi dell’infezione sono mal di testa, manifestazioni cutanee e, soprattutto, fortissimi dolori osteoarticolari. Tuttavia, poiché nella maggior parte degli individui la dengue è asintomatica o molto lieve, - rileva il dr. Gobbi - molti casi passano inosservati e si può quindi ipotizzare che l’incidenza sia molto più alta di quanto non emerga dalle statistiche di sorveglianza».

Cambiamenti climatici, turismo e globalizzazione: cosa ci aspetta?

Il direttore del Dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Federico Gobbi, sostiene che «dobbiamo prepararci a epidemie autoctone di dengue e chikungunya sempre più importanti, in quanto insieme alle merci e alle persone, viaggiano anche i vettori». In tal senso, il dr. Gobbi ha poi sottolineato: «In un mondo sempre più interconnesso, interconnesse saranno anche le patologie. Ad accentuare il fenomeno e i contagi, il cambiamento climatico che, provocando un innalzamento delle temperature crea le condizioni ideali per la proliferazione delle zanzare tigre. L’Aedes albopictus prospera a temperature comprese tra i 15 e i 35 gradi, ma - ha specificato il direttore Gobbi - può tollerare anche inverni generalmente caldi come quello che stiamo vivendo, la cui temperatura non uccidendo le larve favorisce un aumento di zanzare in primavera».

Sarebbe quindi importante attuare una sorveglianza attiva dei casi di importazione, per evitare che da pochi episodi limitati si generino epidemie estese: «È urgente mettere in atto maggiori misure contro questo problema di salute pubblica - ha concluso il prof. Federico Gobbi -. La mancata attenzione nei confronti delle patologie infettive "dimenticate", aumenta il rischio che anche i paesi non endemici ne siano interessati».

Foto e video ufficio stampa Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar