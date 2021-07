Contro l'ipertrofia prostatica è arrivato il Green Laser al Magalini di Villafranca

L'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale Magalini di Villafranca, diretta dal dottor Giuseppe Pecoraro, si è sempre distinta per aver apportato e applicato le tecniche mininvasive, a tutto vantaggio dei pazienti, nella propria pratica clinica. E grazie all'acquisizione di una nuova apparecchiatura, il Green Laser, (che utilizzabile anche dall'ospedale di San Bonifacio) questo reparto sarà in grado di trattare l'ipertrofia prostatica (o ipb) semplicemente vaporizzandola. Così, il Magalini diventa il primo centro in provincia di Verona ad applicare questa metodica.

I vantaggi sono diversi vantaggi. Il trattamento è praticamente esangue perché il Green Laser, durante la vaporizzazione, determina anche l'istantanea coagulazione dei vasi sanguigni, evitando il sanguinamento. Pertanto non è necessario provvedere al predeposito di sangue. Si può applicare tranquillamente ai pazienti in trattamento con antiaggreganti, senza dunque la sospensione di questi farmaci. È possibile il trattamento anche in day surgery. Si applica con maggior sicurezza ai portatori di pacemaker perché, evitando l'utilizzo dell'elettrobisturi, non si corre il pericolo di interferire con la stimolazione elettrica del dispositivo elettronico.

L'utilizzo del Green Laser rappresenta un salto di qualità nel trattamento mininvasivo della ipb. Grazie a questo potente laser al triborato di litio, il tessuto prostatico eccedente viene vaporizzato con precisione millimetrica e trasformato in bollicine di vapore. Si tratta di una pratica clinica che si può applicare tranquillamente a tutti i pazienti affetti da ipb, compresi quelli ad alto rischio clinico. E nessuno dei pazienti finora trattati ha avuto necessità di trasfusioni di sangue. A tutti i pazienti, il catetere è stato rimosso il giorno dopo l'intervento, ma l'unità di urologia conta di arrivare a rimuoverlo il giorno stesso della procedura.

I primi risultati evidenziati con questo trattamento sono stati un pronto recupero psicofisico del paziente, una riduzione dei tempi di degenza e una conseguente riduzione dei tempi di attesa grazie all’incremento del numero di interventi che è possibile effettuare.

Tutta la metodica dell'intervento con il Green Laser è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.