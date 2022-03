Lilt torna in piazza Brà per la Settimana Nazionale di Prevenzione oncologica

Diffondere i valori di un corretto stile di vita, promuovendo l'importanza di sane abitudini alimentari, accompagnate da attività fisica e da controlli di prevenzione periodici. È questo il cuore della campagna di sensibilizzazione sostenuta in tutta Italia dalla Llit e rilanciata, ancora con più forza, in occasione della Settimana Nazionale di Prevenzione oncologica.

Da domani, 24 marzo, fino a sabato 26, Lilt torna in presenza in piazza Brà a Verona per rilanciare tra la popolazione l'importanza della prevenzione per contrastare i tumori. Dopo due anni di difficoltà collegate alla pandemia, anche l’attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nelle piazze italiane può finalmente ricominciare.

Per la campagna 2022 il tema scelto è la sana alimentazione, rappresentata da uno degli ingredienti simbolo della dieta mediterranea, l’olio extravergine di oliva – EVO, ricco di grassi monoinsaturi e di antiossidanti, che con l’effetto antiinfiammatorio riducono anche il rischio di tumori. EVO dunque é l’ambasciatore di questa XXI settimana nazionale, con testimonial d’eccezione lo chef stellato Davide Oldani.

Dal 24 al 26 marzo le confezioni di EVO potranno essere acquistate nel punto informativo Lilt allestito in piazza Bra: il ricavato sarà destinato al finanziamento degli ambulatori gratuiti e a sostenere la promozione della prevenzione primaria nelle scuole della Lilt.

Per informazioni e prenotazioni visite, è possibile contattare la Lilt Verona ai numeri 045 8303675 - 334 5216814, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30.

La manifestazione è stata presentata mercoledì mattina dall’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela Maellare insieme al presidente della Lilt Verona dott. Sante Burati. Presente anche la vice presidente Lilt Verona Maria Dal Mas.

«Solo la pandemia, senza valutare gli effetti della congiuntura bellica in corso – dichiara l’assessore Maellare – ha avuto un forte impatto sulla prevenzione e sulla continuità dei percorsi di cura in oncologia. I dati parlano di oltre 2 milioni di esami di screening oncologici non effettuati nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’ anno precedente a causa della pandemia. Per spiegare questi numeri, emersi dall’analisi dell’Osservatorio Nazionale Screening, non basta pensare solo all’iniziale sospensione delle prestazioni ospedaliere in piena emergenza, ma un ruolo chiave é stato giocato dalla minore adesione dei cittadini ai programmi di controllo per paura del contagio, con un cittadino su cinque, quindi il 20%, che non ha risposto agli inviti a sottoporsi ai test».

«Causa la pandemia – sottolinea il presidente Burati –, la prevenzione dei tumori non é più stata una priorità in questi oltre due anni di emergenza. La Lilt torna in piazza per rilanciarla informando e sensibilizzando la popolazione. La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori sarà presente in piazza Bra dal 24 al 26 marzo per promuovere la Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica, un appuntamento annuale promosso dalla Lilt nazionale per informare ed invitare le persone alla prevenzione, che quest’anno si propone alla cittadinanza con il tema 2022 sulla sana alimentazione e il simbolo scelto é uno degli ingredienti più rappresentativi della dieta mediterranea, l’olio d’oliva».