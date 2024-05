Se le liste d'attesa sono infinite, la sanità pubblica paga la visita dal privato

La sanità pubblica deve garantire le visite mediche entro i termini prescritti. E se non fosse in grado, deve farsi carico del costo della visita del medico privato, in modo che il paziente paghi solamente il costo del ticket. In sintesi, è questo il contenuto del chiarimento inviato lunedì scorso, 13 maggio, dalla Regione alle Ulss e alle aziende ospedaliere venete.

L'ente regionale ha spiegato come applicare la norma nazionale contro le liste di attesa infinite. Norma che obbliga le strutture sanitarie a rispettare i tempi di priorità indicati dalla prescrizione medica. Un obbligo che deve essere rispettato, se necessario, anche attraverso il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, ma addebitando al paziente solo il costo del ticket.

La Regione ha specificato che: «Qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il limite prefissato, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell'Ulss la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (il ticket) e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti».

Invece, viene esplicitamente esclusa l'ipotesi di ottenere un rimborso per chi si rivolge autonomamente dal medico privato. Le aziende sanitarie pubbliche dovranno verificare infatti che il cittadino abbia presentato formale istanza di autorizzazione a poter fruire della prestazione nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria e che alla richiesta siano allegati l'impegnativa e il promemoria rilasciato dal Cup dove si attesta, tra l'altro, la data di appuntamento che supera i tempi della priorità assegnata. In pratica, si può ottenere il rimborso solo se effettivamente la sanità pubblica non è in grado di fornire la prestazione entro i tempi indicati.

«In ritardo, la Regione Veneto comunica la procedura per rendere esigibile un diritto che era sulla carta da tempo - ha commentato Adriano Filice, segretario generale Spi Cgil Verona - Dall'informativa si evince che le Ulss devono garantire la visita specialistica nei tempi previsti e che qualora il Cup non sia in grado di farlo deve rilasciare adeguato promemoria. Tutti passaggi fino ad oggi per nulla scontati. Come sindacato dei pensionati siamo soddisfatti e orgogliosi di avere fatto la nostra parte, assieme alle associazioni di settore e al movimento di opinione formato attorno all'emergenza sanità, nel rendere noto questo diritto. Dopo anni di denunce e la messa in campo di concrete azioni di tutela, la battaglia per vedere abbattute le liste di attesa fa un passo in avanti ma resta ancora lunga. La nuova procedura vale soltanto per le prime visite e la diagnostica non di controllo. Insieme, dovremo dunque vigilare affinché le indicazioni vengano attuate dalle Ulss. Si dovrà inoltre assicurare la corretta tempistica anche per le visite di controllo, che vengono fissate direttamente dallo specialista. Questo significa assicurarsi che alla prima visita segua sempre l’effettiva presa in carico del paziente. Non da ultimo, è evidente che il ricorso all'attività libero professionale intramuraria può essere l'estrema ratio e non la norma. Occorre pertanto continuare a lottare affinché il servizio sanitario nazionale venga adeguatamente finanziato e dotato di personale in numero sufficiente e di risorse in misura adeguata, ciò che oggi non accade lasciando soli e abbandonati i fragili come gli anziani non autosufficienti».