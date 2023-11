Anche a Verona è iniziata la campagna vaccinale anti Covid in farmacia

Al via la campagna vaccinale autunno/inverno 2023-24 contro Covid nelle farmacie aderenti all’iniziativa. «Al momento - spiega una nota di Federfarma Verona - contro le nuove varianti del virus il Ministero della Salute comunica che sarà utilizzato il vaccino di richiamo (che di norma ha una valenza di 12 mesi) Comirnaty Omicron XXB 1.5». Come ricordato da Federfarma Verona, la vaccinazione nelle farmacie vaccinatrici, offerta gratuitamente, sarà possibile per gli over 60, per le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo "post partum", comprese le donne in allattamento, per gli operatori sanitari e sociosanitari. Inoltre, anche per familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

Ad oggi, secondo quanto riferito da Federfarma Verona, in tutta la provincia di Verona sono 88 le farmacie vaccinatrici contro il Covid i cui recapiti sono reperibili nel sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. «Da oggi è possibile per i cittadini aventi diritto prenotare nelle farmacie aderenti la vaccinazione gratuita contro le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 secondo le consuete modalità - ha spiegato Elena Vecchioni presidente Federfarma Verona -. Come da protocollo nazionale è consentito effettuare nella medesima seduta, laddove possibile, anche la vaccinazione contro l’influenza stagionale. Invitiamo quindi tutti coloro che rientrano nelle categorie segnalate dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto come vaccinabili in farmacia, ad effettuare la prenotazione per essere quanto prima inseriti nello specifico calendario vaccinale».

Anche Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona, ha ribadito: «L’obiettivo che si prefigge il prosieguo di questa campagna vaccinale è garantire che l’endemizzazione del Covid sia affrontata senza grossi rischi, permettendo così un eventuale decorso patologico privo di conseguenze gravi e ospedalizzazioni. Reparti di terapia intensiva e posti letto devono essere sempre disponibili per la popolazione in quantità opportune».