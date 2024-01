Influenza stagionale in Veneto, la Regione: «Situazione non eccezionale e sotto controllo»

La Regione Veneto ha annunciato che il nuovo rapporto sull’andamento dell’influenza in Veneto verrà diffuso nella giornata di giovedì. Nella scorse ore era stata la Direzione Prevenzione ad intervenire sulla sindrome influenzale che ha provocato tre vittime nelle ultime settimane, sottolineando che la definzione "suina" è impropria, in quanto si tratta «del virus influenzale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009».

Inoltre è stato ricordato che «questo ceppo influenzale è contenuto nel vaccino, disponibile per i soggetti a rischio e per tutte le categorie indicate dal ministero».

I tecnici della Direzione Prevenzione della Regione Veneto hanno poi precisato che la situazione in ogni caso è sotto controllo: «Per ora l’andamento risulta statisticamente sovrapponibile alle stagioni influenzali pre pandemiche. I dati finora disponibili non indicano situazioni di eccezionalità rispetto al passato. Ad esempio, a fronte dei 3 decessi sinora registrati in questa stagione 2023-2024, la stagione con la mortalità più bassa è stata quella del 2010 con 17 decessi, quella con il maggior numero di morti è stata il 2019 con 61. Per una corretta interpretazione del dato bisogna considerare che la mortalità può essere valutata solo a conclusione della stagione di circolazione del virus: allo stato attuale quella che viene riscontrata è legata ai pazienti con sindrome respiratorie acute gravi».