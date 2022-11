Influenza stagionale in Veneto, arrivano i primi dati: tredici ammalati su mille abitanti

In relazione all’andamento dell’influenza stagionale in Veneto, la Direzione Prevenzione ricorda che anche quest'anno la Regione del Veneto ha aderito alla sorveglianza epidemiologica e virologica coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con lo scopo di «monitorare l'andamento dell'influenza sul territorio regionale e nazionale».

La sorveglianza, a cui stanno aderendo «circa 170 tra medici e pediatri», è in fase di implementazione in termini di rilevazione e caricamento dei dati. Tuttavia, spiega sempre la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, in queste settimane già si registra «un'incidenza di circa 13 ammalati su 1.000 abitanti (46esima settimana del 2022)».

In particolare, secondo quanto si apprende, la fascia di popolazione maggiormente colpita «è decisamente quella pediatrica, con un'incidenza di 28,7 casi ogni 1.000 residenti per i bambini 0-4 anni, e di 22,8 ogni 1.000 per quelli 5-14 anni». La Direzione Prevenzione chiarisce in conclusione che «l'incidenza per adulti è inferiore, e quella per gli anziani si attesta al momento sui 2,8 casi per 1.000 residenti con possibili fenomeni di sottonotifica».