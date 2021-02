Il professor Andrea Crisanti

Crisanti ministro Salute governo Draghi? «Ci penserei». Mascherine? «Ancora per due anni»

Quando potremo toglierci la mascherina? Per il prof. Crisanti tra non meno di due anni. Totoministri governo Draghi, per il ministero della Salute Crisanti disponibile a «pensarci su»