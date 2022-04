Tutti i servizi gratuiti negli ospedali veronesi "bollini rosa" per la giornata nazionale della salute della donna

In occasione della "Giornata nazionale della salute della donna", che si celebra il 22 aprile, l’azienda Ulss 9 Scaligera partecipa alla settima edizione dell’(H) Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in programma da l 20 al 26 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.Gli ospedali dell'Ulss 9, che fanno parte del del network dei "Bollini Rosa", offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.

Di seguito l’elenco completo dei servizi offerti:

OSPEDALE FRACASTORO - SAN BONIFACIO

Mercoledì 20 aprile 2022

Dalle ore 9 alle 13: consulenze psicologiche e screening neuropsicologici di 1° livello relativi a problemi di memoria e disturbi cognitivi. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 8076022 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13) o scrivendo un’email a cdcd.verona@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 10.15 alle 13, al 2° piano, percorso verde, attesa 14: consulenze nutrizionali. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138440 giovedì 14 aprile, dalle ore 11 alle 13.30, o scrivendo un’email a servizio.dietetica.sanbo@aulss.9.veneto.it.

Dalle ore 8 alle 12.30, 2° piano, percorso arancio, attesa 4: ecografie pelviche per pazienti non in stato di gravidanza. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138690 (dal lunedì al giovedì, dalle ore 11 alle ore 14), o scrivendo un’email a silvia.magaraggia@aulss9.veneto.it.

Venerdì 22 aprile 2022

Dalle ore 15 alle 18, 2° piano, percorso arancio, attesa 3: ecografie mammarie. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138017 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 a partire dal 10/4) o inviando un’email a breastunit@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 15 alle 18, 2° piano percorso, arancio attesa 3: visite senologiche. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138017 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 a partire dal 10/4) o inviando un’email a breastunit@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 15 alle 18, 2° piano, percorso arancio, attesa 3: consulenze con dietista. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138017 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 a partire dal 10/4) o inviando un’email a breastunit@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 11 alle 12: incontro virtuale aperto alla popolazione “L'emozione di essere donna”. Link per il collegamento: https://meet.Google.com/kas-pawq-wfy. Per informazioni chiamare il numero 045 6138222 o scrivere un’email a psicologia.ospedaliera@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 9 alle 12.30, 2° piano, percorso verde, attesa 16: visite urologiche per incontinenza e infezioni urinarie. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138541 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle 14.00), o scrivendo un’email a: elena.sarti@aulss9.veneto.it.

Martedì 26 aprile 2022

Dalle ore 9 alle 13, nella sede del CDCD di Verona, Palazzo della Sanità, Via Salvo D'Acquisto 7 - piano seminterrato: consulenze psicologiche e screening neuropsicologico di 1° livello relativi a problemi di memoria e disturbi cognitivi. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 8076022 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13) o scrivendo un’email a cdcd.verona@aulss.9.veneto.it.

Dalle ore 9.30 alle 13.15 e dalle ore 14.30 alle 16, 2° piano ambulatorio di psicologia ospedaliera, presso la Direzione Medica: consulenze psicologiche con esercizio di ipnosi, finalizzate al benessere psicologico. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6138199 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 12), o scrivendo un’email a psicologia.ospedaliera@aulss9.veneto.it.

OSPEDALE MATER SALUTIS – LEGNAGO

Da mercoledì 20 a venerdì 22 e martedì 26 aprile 2022

Dalle ore 10 alle 12, 2° Piano - blocco Nord presso il Centro di Salute Mentale: colloqui psichiatrici rivolti alle donne in gravidanza o post parto che affrontano difficoltà per il periodo perinatale e presentano vulnerabilità psicologiche. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0442 622064, dall’11 al 15 aprile, dalle ore 8 alle ore 20.

Mercoledì 20 aprile 2022

Dalle ore 14 alle 16, 6° piano, Blocco Nord - Ambulatorio n° 2: Consulenze e visite rivolte alle donne che manifestano sintomi riconducibili alla menopausa. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0442 622214 (il 14 e 15 aprile, dalle ore 12 alle 13), o scrivendo un’email a alessandra.campo@aulss9.veneto.it.

Giovedì 21 aprile 2022

Dalle ore 8.30 alle 12.30, Primo Piano, Ambulatorio 19: visite uro-ginecologiche rivolte a pazienti con problemi di incontinenza urinaria. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0442 622387 (dall’11 al 14 aprile, dalle ore 8.30 alle 12.30).

Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 16, 6° Piano - Blocco Sud, presso la Psicologia Clinica Ospedaliera: consulenze psicologiche con esercizio di ipnosi finalizzate al benessere psicologico. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 329 4586838 (da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13) scrivendo un’email a imelda.romano@aulss9.veneto.it.

Venerdì 22 aprile 2022

Dalle ore 15:15 alle 17, 6° Piano - Blocco Sud - Servizio di Riabilitazione (palestra Viola): incontro in presenza aperto alla popolazione con specialisti che parleranno, da punti di vista differenti ma complementari, della salute della donna. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0442 622292, dalle ore 10 alle ore 12, o scrivendo un’email a marcella.bagatin@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 11 alle 12: incontro virtuale aperto alla popolazione “L'emozione di essere donna”. Link per il collegamento: https://meet.Google.com/kas-pawq-wfy. Per informazioni chiamare i numeri 0442 622243 – 329 4586838 o scrivere un’email a psicologia.ospedaliera@aulss9.veneto.it.

OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA

Mercoledì 20 aprile 2022

Dalle ore 8 alle 12.30, al mercato rionale di Villafranca sarà presente un info point per la distribuzione di materiale informativo.

Dalle ore 10 alle 13, all’ospedale di Bussolengo - UOC di Neurologia: colloqui di supporto psicologico rivolta a caregiver di pazienti con decadimento cognitivo. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 371 3498178 (dall’11 al 19 aprile, dalle ore 9 alle 13), o scrivendo un’email a maria.napoli@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 10 alle 13, all’ospedale di Bussolengo - UOC di Neurologia: screening neuropsicologico. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 371 3498178 (dall’11 al 19 aprile, dalle ore 9 alle 13), o scrivendo un’email a maria.napoli@aulss9.veneto.it.

Dalle ore 11 alle 14: Blocco B – 1° Piano - Ambulatorio 3: visite ostetriche in gravidanza. Prenotazione obbligatoria scrivendo un’email a ostetriciavilla@aulss9.veneto.it, specificando la prestazione richiesta, tutti i dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico.

Dalle ore 11.30 alle 14, all’ospedale di Bussolengo – Poliambulatorio: visite ginecologiche. Prenotazione obbligatoria scrivendo un’email a ostetriciavilla@aulss9.veneto.it, specificando la prestazione richiesta, tutti i dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico.

Dalle ore 8 alle 11, all’ospedale di Bussolengo – Poliambulatorio: ecografia transvaginale. Prenotazione obbligatoria scrivendo un’email a ostetriciavilla@aulss9.veneto.it, specificando la prestazione richiesta, tutti i dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico.

Giovedì 21 aprile 2022

Dalle ore 15 alle 16.30, Blocco B – 2° piano, Ambulatorio 13: visite ambulatoriali. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 10 alle 12).

Dalle ore 14 alle 16, all’ospedale di Bussolengo – Poliambulatorio, Ambulatorio 15: “Il diabete nella donna: come ridurre il rischio cardiovascolare” - visite diabetologiche. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6712159 (dall’11 al 14 e dal 19 al 20 aprile, dalle ore 11 alle 13).

Dalle ore 14 alle 15.30, Blocco B, 2° piano, Ambulatorio 18: visite di Medicina interna a indirizzo nutrizionale e successive visite con dietista, rivolte a donne sovrappeso con più di 60 anni. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 10 alle 12).

Dalle ore 14.30 alle 17, Poliambulatorio, Ambulatorio 26: consulenze nutrizionali sull’obesità con dietista successive alle visite dietologiche. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 14 e dal 19 al 20 aprile, dalle ore 11 alle 13).

Dalle ore 14.30 alle 17, all’ospedale di Bussolengo – Poliambulatorio, Ambulatorio 15: “Il diabete nella donna: come ridurre il rischio cardiovascolare” - consulenze nutrizionali. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6712159 (dall’11 al 14 e dal 19 al 20 aprile, dalle ore 11 alle 13).

Venerdì 22 aprile 2022

Dalle ore 15 alle ore 17:00, Blocco B – 2° piano, Ambulatorio 11: Visite reumatologiche. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 10 alle 12).

Dalle ore 14.30 alle 16:30, Blocco B – 2° piano, Ambulatorio 18: visite diabetologiche “Dai fattori di rischio alla diagnosi di diabete gestazionale”. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 10 alle 12).

Dalle ore 15 alle 17.15, Poliambulatorio, Ambulatorio 26: Consulenze nutrizionali per diabete gestazionale. La prestazione si compone di una prima visita con diabetologo e una seconda parte di consulenza nutrizionale con dietista. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 14 aprile, dalle ore 11 alle 13).

Martedì 26 aprile 2022

Dalle ore 9 alle 13, Ambulatori di Fisiopatologia respiratoria – Area Ambulatoriale, Piano 0: visite pneumologiche, precedute da spirometria semplice. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6712736 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 12.30 alle 15.30).

Dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30, all’Ospedale di Bussolengo, Ala Ovest piano 0: visite pneumologiche, precedute da spirometria semplice. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6712736 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 12.30 alle 15.30).

Dalle ore 14.30 alle 16.30, Blocco B, 2° piano, Ambulatorio 13: visite endocrinologiche “Approccio clinico diagnostico del nodulo tiroideo”. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 045 6338143 (dall’11 al 20 aprile, dalle ore 10 alle 12).