Giornata Nazionale della Salute della Donna, le iniziative di Aoui e Ulss 9 Scaligera

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) e Ulss 9 Scaligera aderiscono alla settima edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, iniziativa indetta dalla Fondazione Onda per il prossimo 22 aprile. L'obiettivo è quello di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

LE INIZIATIVE DELL'AOUI DI VERONA

Gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma si dedicheranno attivamente all'iniziativa nella settimana dal 20 e al 26 aprile. Gli specialisti delle strutture saranno a disposizione per attività di informazione, sensibilizzazione, consulenze, colloqui e video su varie aree specialistiche, in modo da incoraggiare le donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute, avvicinandole a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati.

PORTE APERTE ALL'OSPEDALE DI LEGNAGO

Nella giornata di venerdì 22 aprile, l'ospedale Mater Salutis di Legnago aprirà le porte alle donne per un pomeriggio all'insegna dell'informazione, attraverso il dialogo con gli specialisti che porteranno la loro esperienza e dialogheranno con il pubblico al di fuori delle corsie.

Alle 15.15, presso il Servizio di Riabilitazione - Palestra Viola (6° Piano Blocco Sud), è in programma l'evento multidisciplinare intitolato "Sintonizzati sull’Onda giusta - Mente, Corpo e Anima per la Salute della Donna". Specialisti di fisiatria, radioterapia, oncologia e psichiatria interverranno per discutere delle problematiche relative alla salute femminile da punti di vista diversi ma complementari e per sottolineare l'importanza fondamentale della sinergia tra professionisti di ambiti diversi nella promozione della salute. Interverranno la dottoressa Paola Pietropoli, direttrice dell'unità di recupero e riabilitazione funzionale di Bovolone; il dottor Stefano Scarpa, dirigente medico dell'unità di recupero e riabilitazione funzionale; la dottoressa Milena Gabbani, del day service ambulatoriale di radioterapia oncologica; il dottor Stefano Roccato, direttore di psichiatria 3. Saranno inoltre presenti Orietta Bertolaso, assessore alle politiche sociali e della famiglia del Comune di Legnago; Caterina Stella, presidente della commissione pari opportunità del Comune ed i rappresentanti dell'associazione Cuore di Donna.

Per partecipare all'evento è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0442 622292, dalle 10 alle 12.