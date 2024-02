Ritorna la Giornata di Raccolta del Farmaco in 167 farmacie veronesi

La XXIVa Giornata di Raccolta del Farmaco, in programma da martedì 6 a lunedì 12 febbraio, è stata presentata giovedì mattina nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero.

Una presentazione alla quale sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; la presidente di Federfarma Verona, Elena Vecchioni; Matteo Vanzan, delegato Provinciale del Banco Farmaceutico; Michele Lonardoni, responsabile enti del Banco Farmaceutico; Federico Realdon, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona e della consulta regionale; per Agec, la presidente Anita Viviani e la responsabile dei servizi farmaceutici, Daniela Voi; Loredana Bavosa, dell’associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile di Verona e Francesco Zavarise dell’associazione nazionale Alpini.

All'iniziativa promossa da Fondazione Banco Farmaceutico, aderiscono le farmacie di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite (elenco completo: www.bancofarmaceutico.org). Nel periodo che va dal 6 al 12 febbraio sarà dunque possibile acquistare, nelle 167 farmacie veronesi che aderiscono all'iniziativa, farmaci da automedicazione che saranno donati a oltre 20 mila persone bisognose della provincia, assistite attraverso 26 enti caritativi convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico. Nelle farmacie scaligere opereranno 600 volontari, tra cui gli alpini, per illustrare ai cittadini le finalità della raccolta.

In Veneto, quest’anno, sono coinvolte 545 farmacie a cui sono abbinati 134 enti che assistono circa 70 mila persone in stato di bisogno. In tutta Italia la raccolta si svolge in circa 5 mila farmacie.

«Più di 20 anni fa, quando la Raccolta del Farmaco era agli albori, l’adesione al progetto da parte delle farmacie comunali diede un impulso importante all’avvio di questa buona pratica anche nella nostra città», spiega Anita Viviani, presidente Agec.

«Si tratta di un'iniziativa importante, che concretizza l'essenza sociale della farmacia e in particolare di quella comunale - prosegue -. Ancora oggi l’adesione sicura e compatta delle 13 farmacie gestite da Agec a questa iniziativa di contrasto alla povertà sanitaria (come pure a tutte le altre e diverse iniziative sociali) costituisce uno dei principali presidi di solidarietà nel Comune di Verona.

Non vendiamo solo farmaci, abbiamo anche il ruolo istituzionale di partecipare a progetti di welfare e di partecipazione sociale. La Raccolta del Farmaco racchiude perfettamente lo scopo delle farmacie comunali e questo ci spinge ad aderire con entusiasmo.

Basti ricordare che, negli ultimi anni, il ruolo del farmaco donato e del terzo settore è cresciuto esponenzialmente, anche a fronte di cicli economici sempre più duri che hanno alimentato le diseguaglianze sociali, e delle difficoltà del sistema sanitario, che copre soltanto una parte, decrescente, della spesa farmaceutica delle famiglie.

In questo quadro, caratterizzato da enorme bisogno di aiuto, orientamento e solidarietà, le 13 farmacie Agec mantengono fede alla propria missione sociale mettendo a disposizione di tutti i cittadini i propri servizi e le competenze dei propri farmacisti.

In occasione della settimana di Raccolta del Farmaco 2024, che si svolgerà dal 6 al 12 febbraio, raccomando caldamente a tutta l’utenza di rivolgersi con fiducia alle nostre farmaciste e ai nostri farmacisti per ottenere consigli sui prodotti più indicati da donare agli enti caritatevoli a noi associati.

Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, perché insieme possiamo fare la differenza per tante persone in stato di necessità», ha concluso Viviani.

«Verona e provincia si contraddistinguono sempre per la grande solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato – dice il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini -. In questa occasione si deve sottolineare come le farmacie siano il vero motore trainante di una macchina organizzativa complessa e articolata finalizzata alla solidarietà sanitaria».

«La raccolta interessa farmaci da banco, quelli cioè che sono a carico dell'utenza. Ecco perché è tanto importante donare questa tipologia di medicinale – spiega Matteo Vanzan delegato provinciale Banco Farmaceutico -. Una necessità che purtroppo è quanto mai concreta anche nella nostra provincia. Grazie anche alla partecipazione di 600 volontari in farmacia saremo in grado di spiegare ai cittadini il senso profondo e la finalità della Giornata di raccolta del farmaco».

«Le farmacie e i cittadini di Verona sono invitati ad aiutare le persone che si trovano in stato di povertà sanitaria e sono numeri in continuo aumento – dice Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. È l'occasione per rendere concreto il senso di comunità che vede nella farmacia un punto di riferimento fondamentale per veicolare messaggi e iniziative a sostegno dei soggetti più deboli».