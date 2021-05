"Impegnati a smettere": Verona celebra la Giornata Mondiale senza Tabacco

Lunedì 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale senza Tabacco. Lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2021 è “Commit to quit”, cioè “Impegnati a smettere”.

Fumare è un comportamento ancora troppo diffuso tra la popolazione: secondo i dati Istat 2020, in Italia i fumatori sono poco meno di 10 milioni, pari al 18,4% della popolazione con più di 14 anni, con una prevalenza maggiore nella fascia di età che va tra i 20 e i 44 anni. Nel nostro Paese i decessi attribuibili al fumo di tabacco sono oltre 93 mila ogni anno (dati Ministero della Salute 2020), più del 25% dei quali è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età. Le sostanze tossiche contenute nelle sigarette aumentano il rischio di tumori, malattie cardiovascolari e polmonari sia nei fumatori, sia in coloro che sono esposti al fumo passivo. La buona notizia è che chi smette di fumare, oltre ad apprezzare vantaggi immediati, riduce sensibilmente i rischi accumulati durante gli anni di fumo, annullandoli quasi del tutto dopo 10-15 anni di astensione.

Smettere di fumare acquista una rilevanza ancora maggiore in termini di salute in questo periodo di pandemia. Da uno studio pubblicato in gennaio sulla rivista “Thorax” dai ricercatori del King’s College di Londra emerge infatti che i fumatori positivi al virus del Covid-19 hanno più probabilità di sviluppare un numero maggiore di sintomi dell’infezione, correndo un rischio doppio di essere ricoverati.

Fumare è una vera e propria dipendenza e come tale non sempre facile da vincere senza aiuti, sottolineano dall'Ulss 9 Scaligera. Quasi 4 fumatori su 10 ogni anno fanno almeno un tentativo di smettere, ma solo meno del 10% riesce a raggiungere l’obiettivo, in quanto la maggior parte prova a farcela da sola. Gli operatori delle UOC Dipendenze di Verona (Direttore f.f. Dott. Camillo Smacchia) e Bussolengo- Legnago (Direttore f.f. Dott.ssa Sabrina Migliozzi) del Dipartimento Dipendenze dell’ULSS 9 Scaligera hanno messo in atto una serie di iniziative per promuovere l’attività degli ambulatori specialistici per il trattamento del tabagismo, dove è possibile ricevere aiuto tramite l’utilizzo di terapie farmacologiche, colloqui di sostegno psicologico e altri interventi di supporto (Auricoloterapia Acudetox protocollo NADA). È stato realizzato un volantino informativo con i riferimenti degli Ambulatori Trattamento Tabagismo dell’Ulss 9, distribuito a tutti i medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici specialisti ambulatoriali e a tutti gli operatori dell’Azienda sociosanitaria. Il volantino è stato pubblicato sul sito dell’Ulss 9 e su www.smettintempo.it, il sito della Regione Veneto realizzato per aiutare i fumatori a smettere di fumare attraverso un programma di auto-aiuto.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco è stato realizzato inoltre un video per promuovere la scelta di mantenersi liberi dal fumo e incentivare la cessazione, pubblicato sulla Web TV e sulla pagina Facebook dell’ULSS 9. A tutte le scuole del territorio verrà inviata una comunicazione per informare dell’iniziativa e fornire il link per visionare il video.

Gli indirizzi e i recapiti telefonici degli Ambulatori Trattamento Tabagismo

UOC Dipendenze Verona (Distretti 1 e 2)

- Sede di Verona: Via Germania 20 – Verona, Tel. 045 8076211 - 8076228

- Sede di Marzana: c/o Ospedale Riabilitativo, Tel. 045 8075319

Email: flavia.corso@aulss9.veneto.it - tabagismo@aulss9.veneto.it

(Referente Dott.ssa Flavia Corso)

UOC Dipendenze Bussolengo e Legnago (Distretti 3 e 4)

- Sede di Bussolengo: Vicolo Rivolti 30/a, Tel. 045 6712529

Email: silvia.melchiori@aulss9.veneto.it - eva.cordioli@aulss9.veneto.it

(Referente Dott.ssa Silvia Melchiori)

- Sede di Villafranca: Via Fantoni (angolo via Porta), Tel. 045 6305926

Email: serd.villa@aulss9.veneto.it

(Referente Dott.ssa Margherita Residori)

- Sede di Zevio: c/o Centri Sanitari Polifunzionali “Don Chiarenzi” – Via Chiarenzi 2, Tel. 045 6068164 – 6068221

Email: serd.zevio.infermieri@aulss9.veneto.it

(Referente Dott.ssa Cristina Biasin)

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

L’Ambulatorio del Tabagismo di Medicina delle Dipendenze (MDD) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona riesca a prendere in carico annualmente più di 300 fumatori/anno; è infatti il più frequentato centro antifumo del Veneto e uno tra i primi in Italia.

Proprio per questo MDD si è impegnata a celebrare degnamente questo evento mondiale con un giornalino gratuito distribuito in 20.000 copie nelle farmacie del veronese, tramite la collaborazione con Federfarma, mentre altre 10.000 copie verranno distribuite negli ospedali di tutto il Veneto. Il 31 maggio, operatori di MDD saranno presenti con un’apposita postazione nei 2 ospedali cittadini, per consigli come smettere di fumare. Si tratta del primo evento di questo tipo a Verona.