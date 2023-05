Giornata mondiale senza tabacco: tutte le iniziative promosse dall'Ulss 9 Scaligera a Verona e in provincia

Il 31 maggio ricorre la "Giornata mondiale senza tabacco", promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno, così come ricordato in una nota dell'Ulss 9 Scaligera, il tema della campagna è "Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco", per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’opportunità di «sostituire le coltivazioni di tabacco con altre che migliorino la sicurezza alimentare e la nutrizione della popolazione mondiale, spingendo governi e decisori politici a sostenere economicamente il passaggio a colture alternative».

In occasione della Giornata, gli operatori delle UOC Dipendenze di Verona (Direttore f.f. Dott. Camillo Smacchia) e Bussolengo-Legnago (Direttore f.f. Dott.ssa Sabrina Migliozzi) del Dipartimento Dipendenze dell’Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con le UOC Pneumologia di Legnago (Direttore Dott.ssa Silvia Tognella) e Bussolengo-Villafranca (Direttore Dott. Guido Polese), organizzano alcune iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui danni del fumo e informare sui servizi territoriali esistenti per aiutare chi fuma a smettere.

A tutti i Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta verrà inviato un volantino informativo con i recapiti degli Ambulatori Trattamento Tabagismo, reperibili anche sul sito dell’Ulss 9 e su Smettintempo.it, il sito della Regione Veneto realizzato per aiutare i fumatori a smettere di fumare attraverso un programma di auto-aiuto. Sui monitor delle sedi ospedaliere e dei distretti socio-sanitari è on air il video realizzato dagli Ambulatori Trattamento Tabagismo per promuovere una vita libera dal fumo e incentivare la decisione di smettere.

La mattina di giovedì 25 maggio gli operatori dell’UOC Dipendenze Bussolengo-Legnago e dell’UOC Pneumologia Bussolengo-Villafranca, con il supporto degli studenti appositamente formati della classe II C dell’ISS Marie Curie di Bussolengo, saranno presenti al mercato di Bussolengo con uno stand. Sarà possibile ricevere informazioni e consulenze, effettuare spirometrie semplici refertate in loco dal medico pneumologo, sottoporsi alla misurazione della pressione e del monossido di carbonio, e fissare un appuntamento per una visita pneumologica con spirometria, da effettuare il 31 maggio presso gli ambulatori di Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale Orlandi, al cui ingresso sarà allestito un punto informativo.

Gli operatori dell’Ambulatorio Tabagismo di Zevio, in collaborazione con il reparto di Pneumologia di Legnago, allestiranno uno stand informativo all’interno dell’Ospedale Mater Salutis e, con il supporto degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della zona, martedì 30 maggio al mercato rionale di Bovolone, e mercoledì 31 al mercato di Porto di Legnago. Gli operatori dell’Ambulatorio Tabagismo di Villafranca distribuiranno materiale informativo nelle sale d'attesa dell'Ospedale Magalini e dei distretti di Villafranca, Valeggio sul Mincio e Isola della Scala. Infine, nella sala polifunzionale dell’Ospedale di Marzana, gli operatori dell’Ambulatorio Tabagismo di Verona terranno un corso di formazione rivolto agli operatori sociosanitari dell’Ulss 9 sulle tecniche di base per effettuare interventi brevi e brevissimi rivolti ai fumatori nei loro contesti lavorativi.

Gli ambulatori trattamento tabagismo Ulss 9 Scaligera

UOC Dipendenze Verona (Distretti 1 e 2):

Sede di Verona: Via Germania 20, Tel. 045 8076211 - 8076228

Sede di Marzana: c/o Ospedale Riabilitativo, Tel. 045 8075319 email: flavia.corso@aulss9.veneto.it - tabagismo@aulss9.veneto.it

UOC Dipendenze Bussolengo Legnago (Distretti 3 e 4):