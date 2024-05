Operatori dell'Ulss 9 nei mercati per aiutare a smettere di fumare

Il fumo di tabacco rimane uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo, tra le principali cause di morte evitabili e un importante fattore di rischio prevenibile di malattie non trasmissibili come cancro, malattie polmonari e cardiovascolari. Più di 8 milioni di persone al mondo muoiono ogni anno a causa del consumo di tabacco, ma anche l’esposizione al fumo passivo è dannosa per la salute, causando annualmente circa 1,2 milioni di morti.

Il 31 maggio ricorre la Giornata Mondiale Senza Tabacco, istituita dall'Oms per evidenziare i rischi per la salute associati al fumo di sigaretta e sostenere politiche efficaci per ridurne l’uso. Quest’anno il tema della campagna è "Proteggere i bambini dalle interferenze delle industrie del tabacco".

In occasione della Giornata, oltre alle attività dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, anche gli operatori dell'Ulss 9 Scaligera del dipartimento dipendenze di Verona (diretti dal dottor Felice Alfonso Nava) e di Bussolengo-Legnago (diretti dal dottor Camillo Smacchia) promuovono alcune iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui danni da fumo e informare sui servizi territoriali esistenti per aiutare chi fuma a smettere.

A tutti i medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta è stato inviato un volantino informativo con i recapiti degli ambulatori per il trattamento del tabagismo, reperibili anche sul sito dell'Ulss 9 e su smettintempo.it, il sito della Regione Veneto realizzato per aiutare a smettere di fumare attraverso un programma di auto-aiuto. In più, sui monitor ospedalieri e dei distretti sociosanitari è on air il video realizzato dagli ambulatori per promuovere una vita libera dal fumo.

Gli operatori del dipartimento dipendenze sono poi presenti oggi, 28 maggio, al mercato rionale di Bovolone e negli ambulatori di fisiopatologia respiratoria dell'ospedale di Bussolengo. Domani, saranno al mercato rionale di Porto di Legnago e giovedì al mercato rionale di Bussolengo, sempre per sensibilizzare cittadini e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Durante gli interventi verranno anche rilevati pressione arteriosa e monossido di carbonio. E il 31 maggio verrà distribuito materiale informativo nelle sale d'attesa dell'ospedale di Villafranca e organizzato un punto informativo all'ospedale di Bussolengo.

Infine, gli operatori degli ambulatori per il trattamento del tabagismo dell'Ulss 9 hanno organizzato un corso di formazione, in tre edizioni, rivolto agli operatori sociosanitari sulle tecniche di base per effettuare interventi brevi rivolti ai fumatori nei luoghi di lavoro.