Giornata mondiale della salute mentale: gli appuntamenti a Verona per riflettere sul disagio psichico

In occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, la campagna "Utopia in cammino" della Cooperativa Sociale Self Help propone per il mese di ottobre spettacoli di teatro ed incontri di riflessione, tutti ad accesso gratuito. Iniziative diverse che puntano a valorizzare le abilità delle persone che soffrono di disagi psichici e mentali, come forma di cura, prevenzione e sostegno del disagio. La manifestazione gode del patrocinio del Comune.

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 20.30 al Teatro Camploy, va in scena il primo appuntamento con lo spettacolo teatrale interpretato da "La Pel d’Oca" con il Gruppo Teatro della Cooperativa Self Help dal titolo "Oceano e Polvere". Per venerdì 21 ottobre, alle ore 17.30 al Teatro SS. Apostoli, in programma la presentazione del libro “Altro nulla da segnalare” dove l’autrice, Francesca Valente, dialogherà con Paolo Vanzini, psichiatra e fondatore della Rete Self Help.

Per informazioni sugli appuntamenti in programma è possibile contattare lo 045 502533, oppure inviare una mail a selfhelp@libero.it.