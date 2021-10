Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, visite e consulenze negli ospedali veronesi

Domani, 20 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, l'Ulss 9 Scaligera partecipa all'(H)-Open Day dedicato alla salute delle ossa organizzato da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), offrendo servizi gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce rivolti alla popolazione femminile.

All'ospedale Mater Salutis di Legnago (Ambulatorio 29 - 1° piano), dalle 14 alle 17, il dottor Romildo Gasparini, responsabile del centro regionale osteoporosi di Legnago afferente alla geriatria diretta dalla dottoressa Margherita Azzini, effettuerà visite osteo-metaboliche.

All'ospedale Magalini di Villafranca (Blocco B, 2° piano), dalle 15 alle 16.30 sono in programma visite reumatologiche.

Contestualmente, all'ospedale Mater Salutis, la diagnostica Densitometria Ossea (Dxa) è stata trasferita dalla radioterapia alla radiologia (2° piano, ala Nord). La Densitometria è una tecnica non invasiva fondamentale per la diagnosi di osteoporosi, che in pochi minuti e utilizzando una bassissima dose di radiazioni ionizzanti fornisce importanti informazioni sulla salute dell’osso e sulla sua densità minerale. Permette di stimare i rischi di frattura e monitora l’efficacia nel tempo della terapia per l’osteoporosi. Con il suo trasferimento si costituiscono le basi per una presa in carico e gestione integrata a cura del medico radiologo, con miglioramento della qualità dell’assistenza per i pazienti affetti da osteopenia e osteoporosi, disegnando percorsi assistenziali per la prevenzione di fratture da fragilità ossea.

Il sistema diagnostico Densitometria Hologic, funzionale anche nello studio della composizione corporea dei tessuti molli per distinguere l'adipe dalla massa muscolare, si affianca alla nuova sala polifunzionale Opera Swing di radiologia convenzionale e alle già collaudate diagnostiche rivolte alla patologia senologica (Clinica e Screening) in area dedicata, confermando il progetto della costituzione di una medicina di genere nell'ambito della diagnosi clinico-morfologica dell’Imaging nella radiologia del Mater Salutis.

L’esame densitometrico rientra nei programmi di prevenzione dell’osteoporosi per tutte le persone oltre i 65 anni, ma è importante anche per gli individui più giovani affetti da determinate patologie o in terapia cronica con alcuni farmaci, quali i corticosteroidi, immunosoppressori, sindrome di mal assorbimento.

Si stima che in Italia l'osteoporosi colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa. In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da questa patologia, numeri in continua crescita, in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita.

L’(H)-Open Day di Onda gode del patrocinio della Fondazione Firmo, della Società Italiana di Menopausa (Sim), della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siommms) e della Società Italiana di Reumatologia (Sir) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato del Gruppo Lactalis Italia.

Anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona aderisce all'iniziativa con questi appuntamenti tutti in programma domani: