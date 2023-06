Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue e a Caselle scatta la donazione di gruppo. Zaia: «Donatori protagonisti del nostro modello sanitario»

Una donazione "di gruppo" per promuovere il dono col buon esempio. In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si tiene ogni anno il 14 giugno, giorno della nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni Karl Landsteiner, Fidas Verona ha diffuso la storia di Pancrazio Santacroce, storico donatore della sezione di Caselle di Sommacampagna, che per la sua donazione numero 100 ha coinvolto un bel gruppo di familiari e amici.

Al Centro trasfusionale dell’ospedale di Borgo Trento, indossando la maglietta celebrativa “100 volte per te”, si sono presentati 8 donatori, un aspirante e il "nonno-mascotte" dell’avvenimento. «Visto il traguardo delle mie 100 donazioni, ho chiesto in famiglia se volevano accompagnare questo mio gesto tendendo il braccio lo stesso giorno e tutti mi hanno risposto di sì», spiega Pancrazio Santacroce, 60 anni, originario del Casertano ma da 35 anni residente a Caselle di Sommacampagna. Oggi pensionato, con una carriera militare alle spalle, è impegnato nel volontariato e da un anno è consigliere della locale sezione di Fidas Verona.

Moglie, figli, cognati e nipote l’hanno seguito, rendendo indimenticabile la centesima seduta sul lettino per donare. Al suo fianco, come dimostra la foto di gruppo scattata per l’occasione, c’erano la moglie Lina Del Monaco, poliziotta con all’attivo una decina di donazioni, il loro figlio Davide Santacroce, 29 anni, insegnante di Matematica, 13 donazioni all’attivo, la figlia Sofia Santacroce, 24 anni, 14 donazioni fatte, in tasca una laurea in Culture e tecniche della Moda che le ha permesso di lavorare nell’archivio storico di una nota casa di moda italiana. Non solo: hanno donato pure la cognata Maria Rosaria Del Monaco, affiancata dal marito Stefano Giraldi e dalla figlia Chiara Giraldi, 25 anni, architetto che si occupa di grafica (è lei ad aver dato forma alla maglietta celebrativa dello zio). A tendere il braccio c’era anche Giovanni Del Monaco, altro cognato di Pancrazio, di professione operatore sanitario, e un amico del donatore-record, Mario Parlato, che ha fatto la visita per l’aspirantato. A supervisionare le operazioni, infine, c’era la mascotte del gruppo, Vincenzo Del Monaco, 84 anni, suocero di Pancrazio, orgoglioso che genero, figli e nipoti abbiano questa voglia di mettersi in gioco per gli altri.

«È stato bello donare circondato dall’affetto di così tante persone, sono contento che abbiano accettato il mio invito - commenta il donatore “centenario” -. Non è stato difficile convincerli: anche quando lavoravo cercavo sempre di portare con me dei colleghi, chiedendo di dirmi quando erano liberi; in base alla loro disponibilità prenotavo». Santacroce ha cominciato a donare a 18 anni e non ha più smesso: «È un dono che si fa agli altri, sapendo che un giorno quella sacca potrebbe servire a noi o a chi vogliamo bene - sottolinea -. Ed è sempre emozionante: mi ricordo ancora una telefonata di oltre trent’anni fa, quando mi contattarono dall’ospedale perché serviva sangue del mio gruppo per l’intervento chirurgico di un bambino. Mollai tutto e corsi in ospedale».

«È grazie a persone come Pancrazio, che mettono in circolo la bellezza del dono, se i nostri ospedali possono funzionare: solo col sangue e plasma donati garantiamo cure agli ammalati che sono appesi a questo gesto anonimo e gratuito - sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli -. Lui ha portato altre 7 persone a donare in un solo giorno: se ognuno di noi riuscisse a coinvolgerne almeno una nell’arco della vita daremmo grande impulso alla raccolta, che specie nei mesi estivi rischia di calare. Perciò rinnoviamo il nostro invito: chi può donare, provi ad andare ai Centri trasfusionali». Fidas Verona ricorda che per donare sangue e plasma basta godere di buona salute, pesare almeno 50 kg e avere fra i 18 e i 65 anni. La donazione si prenota telefonando al numero verde gratuito 800.310.611 (solo da fisso), allo 0442.622867, al 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms) o inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Informazioni dettagliate si possono trovare sul sito: www.fidasverona.it.

Zaia: «Spirito di solidarietà e altruismo da sempre è nel Dna dei Veneti»

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra oggi, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha voluto mandare il suo saluto a tutti volontari: «Non è uno slogan affermare che donare sangue significa donare la vita al prossimo, è una meravigliosa realtà che si ripete ogni giorno nelle nostre strutture sanitarie. C’è tanto orgoglio nel sapere di appartenere ad una delle regioni in cui si registra il più alto numero di donazioni, segno di quello spirito di solidarietà e altruismo che da sempre è nel Dna dei Veneti. In questa giornata che possiamo considerare la festa in omaggio di tutti i donatori, esprimo loro la mia ammirazione e mi congratulo per l’importante servizio che prestano con gratuità a tutta la comunità».

Lo stesso governatore Luca Zaia ha poi aggiunto: «In Veneto i donatori di sangue sono 180.000 per un totale di circa 290.000 donazioni annue. Ognuno di loro è un vero protagonista del nostro modello sanitario: con la sua disponibilità compie un gesto che può salvare una vita, contribuire in maniera determinante a risolvere un’emergenza, sostenere il buon esito di un intervento chirurgico o di una terapia. Non c’è limite al campo di solidarietà che apre un dono così importante». E in conclusione Zaia ha poi sottolineato: «In una giornata come questa non possiamo esimerci da una riflessione. Siamo alle porte dell’estate e sappiamo che, soprattutto in questi mesi, le donazioni non sono mai troppe. Rinnovo l’appello che ogni anno viene formulato dalle associazioni di volontari affinché non si interrompano le donazioni di sangue e plasma nel periodo estivo. Magari anche grazie a nuovi donatori, desiderosi di contribuire a questo grande gesto di amore».