Giornata mondiale contro l’Aids: all'ospedale di Borgo Roma test Hiv ad accesso libero

La Giornata mondiale contro l’Aids è dedicata ad accrescere la coscienza dell’epidemia mondiale di Aids dovuta alla diffusione del virus Hiv. Aoui-Verona ricorda in una nota che dal 1981 l'Aids ha ucciso oltre 25 milioni di persone, diventando una delle epidemie più distruttive che la storia ricordi. Per quanto, in tempi recenti, l'accesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali sia migliorato in molte regioni del mondo, l'epidemia di Aids ha mietuto circa 3,1 milioni di vittime nel corso del 2005, oltre la metà delle quali (570.000) erano bambini.

In questa giornata, dalle ore 16, l’Aoui-Verona propone un accesso libero (walk in) al testing Hiv, presso gli ambulatori del Day Hospital dell’Unità operativa complessa di malattie infettive, che si trova al primo piano dell’edificio sud all’ospedale di Borgo Roma. La giornata prevede una sessione di domande libere e video informativi sul rischio Hiv/malattie sessualmente trasmissibili, come vivere da sieropositivi e strategie per prevenire il contagio.

L’Aoui-Verona ricorda che il testing Hiv è comunque sempre disponibile (in anonimato e gratuito) presso gli ambulatori del Day Hospital, ma solo con attività diurna (massimo fino alle ore 15,30) e su appuntamento per il test rapido. Per il molecolare invece, l’accesso è diretto. In occasione di questa giornata invece, l’orario sarà esteso fino alle ore 20, al fine di favorire l'accesso a un più ampio numero di cittadini.