Giornata Mondiale del Cuore, esami gratuiti per le donne al Fracastoro

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, l'Ulss 9 Scaligera aderisce alla (H) Open Week di Fondazione Onda dedicata alle malattie cardiovascolari, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari negli ospedali del network Bollino Rosa che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini. Per entrambi i sessi, resta cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

Il reparto di cardiologia dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, partecipa all'iniziativa con un evento informativo online e offrendo prestazioni gratuite rivolte alle donne.

Domani, 26 settembre, dalle 10 alle 12, è in programma il webinar dal titolo "Prevenzione dell’infarto. Cura delle patologie valvolari". L’incontro, su piattaforma Google Meet, è riservato a un massimo di 20 persone. La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell'Ulss 9 Scaligera.

Mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, dalle 8 alle 14, l’equipe di cardiologia del Fracastoro (secondo piano, percorso arancio, sala di attesa 1) offrirà 24 elettrocardiogrammi e 12 ecocardiogrammi al giorno. Per prenotare gli esami e per partecipare al webinar è necessario prenotare contattando la segreteria al numero 045 6138526.