Gioco d'azzardo patologico: l'Ulss 9 amplia gli orari dello sportello telefonico attivo sette giorni su sette

Come ricordato anche in una nota dell'Ulss 9 Scaligera, il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) è un disturbo comportamentale che mette in difficoltà un numero sempre maggiore di persone. Si tratta infatti di un fenomeno sociale che interessa non solo i giocatori, ma anche le loro famiglie e amici.

Proprio per rispondere ai cittadini che vivono un momento di difficoltà legato all’azzardo, ma anche per fornire informazioni e dare supporto, il Dipartimento dipendenze dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, con la UOSD Gioco d’Azzardo Patologico diretta dalla dr.ssa Sabrina Migliozzi, ha avviato già a gennaio 2021 uno sportello telefonico dedicato: 339 2927196. Oggi, per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, l’orario di ascolto dello sportello "Esci dai giochi" è stato esteso all’intera giornata, dalle ore 8 alle 21, tutti i giorni della settimana.

Un operatore dedicato è a disposizione per offrire ascolto e dare così un primo aiuto concreto nell’orientare ed eventualmente inviare verso la direzione terapeutica degli Ambulatori GAP dell’Ulss 9 Scaligera per trattare il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA). «Dai riscontri delle nostre attività di report, il DGA - ha spiegato la dr.ssa Migliozzi - si è dimostrato un fenomeno molto diffuso. Questa problematica incide in maniera particolare sullo stato economico delle singole persone e delle famiglie e dai dati in letteratura risulta una quota sommersa importante che necessita di essere intercettata quanto prima. Proprio per questo abbiamo deciso di potenziare questo prezioso di strumento di supporto».