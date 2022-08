Ferragosto, periodo "caldo" per le farmacie: «Un porto sicuro sempre aperto a tutti»

In estate le farmacie di comunità incrementano le prestazioni alla cittadinanza residente e ai turisti per offrire la massima copertura sanitaria sul territorio. Oltre ad un ponderato calcolo delle ferie e alla consueta apertura H24 grazie ai turni della Guardia Farmaceutica che garantiscono assistenza senza alcuna interruzione.

Durante il periodo estivo la farmacia diventa ancora più indispensabile perché aumentano in maniera esponenziale le esigenze sanitarie. Un capitolo a parte merita la tragedia ucraina, che vede le farmacie e l'intera azienda Ulss 9 Scaligera ancora impegnate su più fronti nell'accoglienza e nel supporto sanitario ai profughi.

«La farmacia è il primo front office sempre aperto di giorno e di notte, cui fanno riferimento milioni di turisti in tutta la provincia e la loro gestione necessita di un'attenzione particolare - spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -, mantenendo sempre alto il servizio all’utenza tradizionale. Anche quest'anno prosegue a pieno ritmo, in aggiunta alla fondamentale dispensazione del farmaco, l'attività di prevenzione sanitaria attraverso le prestazioni dei test antigenici rapidi e delle vaccinazioni anti Covid, fortemente incrementate con l’apertura agli over 60.

Massima attenzione viene posta alle categorie fragili, come gli anziani, che in estate possono trovarsi in difficoltà a causa dello svuotamento dei centri abitati. La farmacia si trasforma in queste settimane in un “porto sicuro” che offre consigli e prestazioni a tutti coloro che varcano la sua soglia. Si va dalle più semplici esigenze come la reazione alla puntura di insetto o alla scottatura da sole, al consiglio per evitare il colpo di calore oppure il consiglio sul reperimento dei farmaci per la terapia cronica qualora dimenticati a casa nella fretta di partire per le vacanze. Insomma una casistica infinita alla quale la farmacia territoriale risponde sempre e in prima persona non lasciando mai solo nessun utente».

«I colleghi di turno nel lungo ponte di Ferragosto si sobbarcheranno un fardello gravoso chiosa di un periodo molto impegnativo – Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona -. Per l'ennesima volta però affermiamo con sicurezza che è anche un onore aspirare al benessere di chi patisce e necessita di cure ed attenzioni. Consci di questo dovere siamo orgogliosi del nostro sforzo».

Tra le date di maggiore attenzione si ricorda quella di Ferragosto che quest'anno cade di lunedì quindi dopo la consueta festività della domenica. Questo specifico turno di Guardia farmaceutica comprende 17 farmacie territoriali che, insieme alle ordinarie, garantiscono un’efficace copertura in tutta la provincia. Si ricorda che le info sulle turnazioni sono reperibili nel sito di Federfarma Verona, nel trimestrale gratuito “Pillole” distribuito ai cittadini nelle 257 farmacie associate di tutta la provincia e attraverso altre testate accreditate. Inoltre all'esterno di ogni farmacia si trova la bacheca elettronica sempre aggiornata che fornisce l'ubicazione della farmacia di turno più vicina supportandola con una dettagliata mappa e il numero di telefono per raggiungere in tempo reale i farmacisti in servizio.

Un altro importante supporto gratuito è dato dal servizio del Farmaco Pronto offerto da Federfarma Verona per la consegna gratuita a domicilio nell'orario della Guardia Medica di farmaci in situazione emergenziale previa telefonata al numero 045509892.