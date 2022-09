Bovolone, un nuovo ecografo donato all'ospedale e una targa alla memoria del dottor Scarparo

Doppio evento giovedì 22 settembre a Bovolone: la cerimonia della donazione di un ecografo al reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale San Biagio e l’intitolazione del Centro Salute Mentale alle ex Scuole Maschili all’indimenticato Dottor Antonio Scarparo, medico di Medicina Generale, in servizio nella cittadina durante gli anni '60 e '70.

Alla duplice cerimonia, all’ospedale San Biagio e nel piazzale del Centro di Salute Mentale in via Roma, hanno partecipato il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, la dottoressa Paola Pietropoli, Direttore U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, il sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani e il vicesindaco Anna Maria Ferrazzano, il sindaco di Nogara Flavio Pasini, presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 3, diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Bovolone e i familiari del dottor Scarparo.

«A Bovolone due iniziative notevoli - ha affermato il dottor Girardi -, realizzate grazie agli sforzi e all’impegno dei cittadini e del Comune, in sinergia con l’Ulss 9. Ringraziamo chi ha donato un nuovo ecografo all’ospedale San Biagio, strumento utilissimo per tutti i pazienti del reparto di riabilitazione, e ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale di Bovolone per l’importante presidio alle ex Scuole Maschili riservato ai Servizi Sociali; una struttura che, insieme all’ospedale San Biagio, rappresenterà uno dei primi passi per le Case della Comunità. Importante è anche il riconoscimento a un uomo come il dottor Scarparo, un medico che, con la sua professione e il suo modo di interpretarla, dopo diversi anni ha ancora tante persone che lo vogliono ricordare. Un esempio da imitare e da seguire, in un momento in cui i medici sono difficili da trovare nel mercato del lavoro».