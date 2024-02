"Dove mi curo?", le migliori strutture per la Rete oncologica dei pazienti d'Italia

La Rete oncologica dei pazienti d'Italia (Ropi) ha aggiornato la sua mappa intitolata "Dove mi curo?" per orientare i malati di cancro tra le strutture sanitarie italiane dove è rilevante l'attività chirurgica oncologica. Uno strumento realizzato sulla base dei dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e dal Piano Nazionale Esiti (Pne).

«Il modo più semplice e immediato per caratterizzare l’attività di chirurgia oncologica di un ospedale è rappresentarla attraverso i volumi degli interventi effettuati in un anno - ha spiegato Ropi - In molte patologie, le revisioni sistematiche della letteratura hanno confermato un'associazione tra volumi di attività più alti e migliori esiti delle cure. E queste evidenze valgono anche per il trattamento chirurgico delle malattie oncologiche».

Per questo Ropi rinnova annualmente la sua fotografia degli ospedali italiani classificandoli in bale alla loro attività chirurgica-oncologica. Le classifiche sono suddivise per regioni e per tipologia di tumore.

In Veneto, le strutture sanitarie veronesi sono tra le eccellenze. E per alcuni tumori, gli ospedali scaligeri sono tra i primi posti anche a livello nazionale in questa graduatoria proposta da Ropi.

Per il tumore al polmone, la struttura sanitaria veneta con il volume di ricoveri maggiore è l'ospedale di Padova. L'ospedale Pederzoli di Peschiera è terzo in regione, il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar è quinto e l'ospedale di Borgo Trento è sesto.

Anche per il tumore alla mammella, il volume di ricoveri premia altre province venete, con lo Iov di Padova al primo posto. L'Aoui di Verona è quinta, il Don Calabria è sesto e il Pederzoli è nono in regione.

L'azienda ospedaliera di Verona è al primo posto per il tumore all'esofago, per il tumore allo stomaco (con addirittura il secondo posto a livello nazionale), per il tumore al pancreas (davanti al Pederzoli di Peschiera), per il tumore dell'utero e dell'ovaio, e per il tumore cerebrale (terzo posto a livello nazionale).

Mentre la Casa di Cura Pederzoli è al primo posto in Veneto per volumi di ricovero del tumore al rene e per il tumore alla prostata (terzo posto a livello nazionale).