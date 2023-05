Farmaci, alcol, fumo, gioco d'azzardo e social media: Aoui e Federfarma a Verona unite contro le dipendenze

Federfarma Verona, il Dipartimento di medicina delle dipendenze dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e l'università degli studi di Verona hanno organizzato due eventi formativi dedicati ai farmacisti, il 9 e il 16 maggio, sul tema della dipendenza da farmaci, alcol, fumo, gioco d’azzardo, social media. «Capita sempre più spesso che il cittadino, di tutte le fasce sociali e di età, si rivolga alla farmacia per ottenere supporto e consiglio professionale in merito ad una dipendenza, propria o di un familiare. - ha rivelato Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona - Ci sentiamo rivestiti di un ruolo impegnativo e desideriamo arricchire tutte le competenze utili nell’approccio e nel dialogo con i pazienti-utenti della farmacia. I due appuntamenti avranno una connotazione specifica sul ruolo del farmacista in modo da risultare estremamente utili nello svolgimento della quotidiana attività professionale in farmacia».

Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, ha quindi aggiunto: «La caratteristica di front-office sanitario sempre aperto che garantisce il totale anonimato facilita in farmacia il contatto con utenti gravati da problematiche, come le dipendenze difficili da ammettere, anche a se stessi. La formazione continua consente al farmacista di essere sempre più efficace nell’aiuto al cittadino che si trova in difficoltà, spesso tanto devastanti da distruggere intere famiglie».

Le serate formative si svolgeranno a Verona presso la Sala Lucchi sita in Piazzale Olimpia n. 3 (vicino allo stadio Bentegodi), relatori il prof. Fabio Lugoboni, direttore responsabile del Servizio di medicina delle dipendenze Aoui, specialista in medicina interna e il prof. Cristiano Chiamulera, professore ordinario di farmacologia presso l'Università degli Studi di Verona, responsabile del laboratorio di NeuroPsicofarmacologia (NeuroPsiLab) presso il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica, responsabile della farmacovigilanza per l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

Il programma