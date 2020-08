L'Ulss 9 apre un nuovo punto tamponi per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

L’Azienda Ulss 9 Scaligera comunica che, visto il gradimento dell'iniziativa, da lunedì 17 agosto nel distretto di via Campania verrà aperto un ulteriore punto per l'effettuazione dei tamponi per i viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta, con orario 7-13. Da oggi, 15 agosto, sono già attivi ambulatori ad accesso diretto senza prenotazione all’Ospedale di Borgo Trento (Padiglione 21), al Centro Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa) e presso gli ospedali Fracastoro di San Bonifacio e Mater Salutis di Legnago, sempre con orario 7-13.

È inoltre attivo all’aeroporto Catullo di Villafranca un analogo servizio per chi atterra dai medesimi Paesi. I cittadini interessati devono presentarsi muniti di mascherina chirurgica e tessera sanitaria e non devono presentare febbre e sintomi respiratori. L’Ulss 9, inoltre, ricorda che i cittadini che fanno ingresso dai suddetti Paesi hanno l’obbligo di segnalare il proprio ingresso in Italia compilando il modulo online disponibile sul sito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (https://sisp.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-Paesi-UE-e-Schengen) e di avviare l’isolamento domiciliare in attesa del tampone e del relativo esito.