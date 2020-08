Virus: test al personale scolastico, affluenza alta a Verona. L'Ulss: «Potenziamo il servizio»

Secondo quanto riferito dall'Ulss 9 Scaligera, in data odierna martedì 25 agosto, si è verificato un notevole afflusso di personale scolastico per l’esecuzione dei test sierologici nella sede di Via Campania a Verona. L’Ulss 9 Scaligera si scusa con l’utenza che, in alcuni momenti della giornata, ha dovuto attendere a lungo.

Preso atto del cospicuo numero di personale docente e non docente che ha aderito allo screening attraverso la modalità di accesso a questa struttura, l’Azienda Ulss 9 si sta attivando per potenziare il servizio. L'azienda ricorda che «la campagna di screening è aperta fino al 13 settembre, anche presso l’Ospedale di Borgo Trento, con orario 7-13 (mercoledì 26 dalle 9 alle 13)».

Le altre sedi presso le quali è possibile effettuare il test in Provincia di Verona sono: