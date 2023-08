"Sentiamoci in salute", controlli gratuiti per i cittadini in Sesta Circoscrizione

Il benessere del singolo è il benessere della comunità, ma per garantirlo è importante diffondere una cultura della prevenzione con controlli gratuiti per tutti. In questo l’Amministrazione comunale di Verona si è resa promotrice di molte iniziative, una di queste la campagna "Sentiamoci in salute", in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Verona, che prevede giornate di check-up gratuito nel territorio comunale. Il prossimo appuntamento sarà martedì 8 agosto, dalle 8.30 alle 12, in 6a Circoscrizione nelle aule parrocchiali della parrocchia San Marco Evangelista in via Plinio.

L’iniziativa, che rientra negli impegni sostenuti dal Comune nell’ambito del progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’OMS a cui ha aderito dall’1 gennaio di quest’anno, prevede controlli su colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e misurazione del deficit uditivo. Il servizio sarà effettuato dai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Verona.

"Sentiamoci in salute" viene proposta di martedì in concomitanza con il mercato rionale di Borgo Venezia per intercettare il maggior numero di persone e dare loro la possibilità di effettuare controlli gratuitamente.

Alla presentazione della giornata sono intervenuti in Sala Delaini la presidente della 6a Circoscrizione Rita Andriani, la consigliera comunale Annamaria Molino, responsabile del progetto "Città Sane", il Coordinatore della commissione sociale e salute 6a Circoscrizione Luigi Cappellari con il membro della commissione Bruno Fini e il presidente di Croce Rossa Italiana delegazione di Verona Enrico Fabris.

«Grazie a questi controlli si possono intercettare potenziali campanelli d’allarme di problematiche e patologie serie - ha detto la presidente della 6a Circoscrizione Rita Andriani -. Ringraziamo la parrocchia che ci ospita e i volontari di Croce Rossa per la professionalità con cui svolgono gli incontri e la disponibilità nel rispondere alle domande dei cittadini».

«È importante che a questi controlli si sottopongano soprattutto le persone che non hanno mai fatto questa tipologia d'esami – ha aggiunto la consigliera comunale Annamaria Molino –. Non devono spaventare perché, se si riesce ad intercettare in tempo una malattia può essere curata anche senza farmaci, semplicemente adottando stili di vita corretti».

«Svolgiamo questa attività da più di cinque anni anche in comuni limitrofi alla città di Verona - ha detto il presidente Andrea Fabris -. In più occasioni abbiamo captato persone che avevano delle problematiche non rilevate normalmente perché asintomatiche, e siamo poi riusciti ad indirizzarle dal medico di base o anche al Pronto Soccorso. Successivamente molte di queste sono venute a ringraziarci».

«Invito i cittadini e le cittadine a presentarsi a questo utilissimo appuntamento – ha affermato il consigliere Luigi Cappellari -. È un’iniziativa che abbiamo già proposte e che ha riscontrato una grande risposta, senza lunghi tempi di attesa e con il personale di Croce Rossa che ti segue e ti coinvolge».