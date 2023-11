Malattie metaboliche ereditarie, tre giorni di congresso a Verona

Si apre oggi, 15 novembre, e si chiuderà venerdì 17 novembre nella sede della Camera di Commercio di Verona, il XIII Congresso nazionale della Simmesn, la Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale.

Lo screening neonatale è generalmente conosciuto come un test biochimico che consente l'identificazione nel neonato di diverse malattie congenite che, se non diagnosticate e trattate tempestivamente, possono causare ritardo mentale o di crescita, gravi danni permanenti e in alcuni casi morte. «Le malattie metaboliche ereditarie, trasmesse ai figli da genitori spesso inconsapevoli, sono patologie molto complesse che coinvolgono i principali processi che consentono alle cellule di vivere e da questo si può già capire quanto gravi e devastanti possano essere - ha spiegato il presidente del congresso Giorgio Piacentini, professore ordinario di pediatria all'università di Verona - Negli ultimi anni si sono fatti progressi importanti e, grazie alla ricerca e all’alleanza tra associazioni genitori, società scientifiche, istituti di ricerca, è in corso un cambiamento considerato epocale, non solo nella diagnosi ma anche nella terapia di queste patologie».

Un cambiamento epocale che rende il congresso Simmesn un evento particolarmente centrale rispetto alla possibilità di offrire chiarezza scientifica e certezza clinica ai tanti italiani in cerca di supporto per i loro percorsi di genitorialità. L’evento di Verona si articola su tre giornate suddivise in sei sessioni plenarie durante le quali, anticipa Piacentini «si parlerà dell’attualissima frontiera dello screening neonatale esteso, dei nuovi farmaci, delle colestasi metaboliche, delle malattie del traffico intracellulare, dell’iperplasia surrenalica congenita, delle malattie del metabolismo degli zuccheri ed inoltre il delicato tema delle cure palliative e del fine vita». Inoltre, prosegue Piacentini, «accanto agli interventi di relatori di rilievo e caratura nazionale e internazionale, il congresso si propone di riservare più tempo sia alle sessioni plenarie tematiche, sia di dare ampio spazio alle comunicazioni orali dei giovani ricercatori con assegnazione di premi per i migliori lavori. Questo con l'obiettivo di creare sempre nuovo interesse sia a livello universitario che ospedaliero nei giovani, avvicinandoli allo studio, alla ricerca e alla cura di queste difficili e complesse patologie. Un congresso dove si incontrano quindi certezze del presente e nuovi spunti per la medicina del futuro».

Simmesn è una realtà scientifica nata nel 2008, in seguito alla fusione di precedenti società medico-scientifiche. «Siamo una società scientifica che si occupa di malattie rare, che nel loro insieme si dimostrano troppo spesso non abbastanza conosciute dai medici per essere diagnosticate, e non sufficientemente trattate per tempo - ha concluso il presidente Andrea Pession, professore all'università di Bologna - Per questo siamo una società di enorme interesse e di grande attualità per la sanità pubblica».