Clavicola rotta per la terza volta: la clinica San Francesco rimette in sella il ciclista Zardini

Tornerà in sella in tempi record. Dalla disperazione per l'ennesimo infortunio al sollievo per essere stato curato da una struttura d’eccellenza: Edoardo Zardini, ciclista professionista, è stato operato alla clavicola dal chirurgo ortopedico Piergiuseppe Perazzini Responsabile dell’unità funzionale di ortopedia e traumatologia della Clinica San Francesco di Verona. Lo scorso 11 luglio si era rotto per la terza volta la clavicola, a seguito di una brutta caduta in allenamento. Ora già vede la sella: potrà infatti tornare a pedalare tra poche settimane. È stato infatti dimesso qualche giorno fa dalla Clinica San Francesco, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla e adesso Edoardo sta bene. Tra 15 giorni, dopo una massiva riabilitazione, sarà pronto a tornare ad allenarsi.

Edoardo, 30 anni e ciclista professionista, aveva già rotto la clavicola nel 2018 durante la tappa dell’Etna del Giro d’Italia, stavolta si stava allenando sulla statale 12 verso Domegliara quando all’improvviso si è trovato davanti un cane e l’impatto è stato inevitabile, è caduto e le radiografie hanno confermato la frattura della clavicola sinistra. «Si è trattato di intervenire chirurgicamente su una frattura pluriframmentata di una clavicola che si era già rotta due volte. - spiega il dottor Perazzini - Infatti abbiamo trovato diverse aderenze dei tessuti, e tessuti cicatriziali frutto dei precedenti interventi. Ci siamo mossi lungo i tessuti cicatrizzati e le superfici ossee fratturate in precedenza, cercando di devascolarizzare il meno possibile i frammenti riducendo la frattura e stabilizzandola con una placca e delle viti. Adesso Edoardo dovrà per qualche giorno tenere la spalla immobilizzata e dovrà quindi sottoporsi ad una riabilitazione passiva. Successivamente, per le prossime tre settimane svolgerà una riabilitazione attiva e potrà così tornare ad allenarsi».

Edoardo Zardini, ciclista professionista

«Adesso sto bene. - afferma Edoardo - Voglio ringraziare il dottor Perazzini e tutto il suo staff per l’ottimo lavoro e perché mi hanno fatto sentire come a casa. Mi sento già bene e sono pronto a ricominciare». «La caduta è arrivata nel momento peggiore della stagione ma fortunatamente Edoardo si è affidato ad una struttura d’eccellenza come la Clinica San Francesco di Verona. - conclude Angelo Citracca, team manager Vini Zabù – KTM - Serietà e professionalità al servizio di un grande corridore e di un ragazzo speciale che speriamo di poter vedere presto di nuovo in corsa».