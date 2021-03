Classifica Newsweek migliori ospedali del mondo: ce ne sono cinque veronesi

Anche quest'anno l'autorevole rivista americana Newsweek, in collaborazione con Statista, ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali del mondo. «Come hanno chiarito gli eventi del 2020, le nostre vite e quelle dei nostri cari potrebbero dipendere dal tipo di assistenza sanitaria a cui abbiamo accesso - ha commentato Nancy Cooper di Newsweek - I 2.000 ospedali citati in questo elenco, che copre 25 paesi, si distinguono per: costante eccellenza, medici illustri, cure infermieristiche di prim'ordine e tecnologia all'avanguardia. Ovviamente speriamo che tutti non ne abbiano bisogno, ma questa classifica aiutare nella scelta sulle cure mediche».

Gli ospedali italiani inseriti in questa classifica sono 108 e tra i primi dieci, come l'anno scorso, ci sono due strutture venete: l'Azienda Ospedaliera di Padova (settimo in Italia e tra i primi 100 al mondo) e l'ospedale di Borgo Trento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (decimo in Italia e tra i primi 200 al mondo).

Ma scorrendo la classifica ci sono anche altre strutture della provincia di Verona, che dunque vengono segnalate da Newsweek. Del capoluogo, oltre all'ospedale di Borgo Trento, c'è la Clinica San Francesco (45esima in Italia). Della provincia c'è il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (21esimo in Italia), il Mater Salutis di Legnago (44esimo in Italia) e il Pederzoli di Peschiera (50esimo in Italia).