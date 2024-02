Classifica dei migliori ospedali al mondo: Aoui tra i migliori 250

L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) è tra i migliori ospedali al mondo e il migliore in Veneto. Gli ospedali di Borgo Trento e di Borgo Roma sono al 103esimo posto nel mondo e al primo posto in regione nella classifica "World's Best Hospital 2024" realizzata da Newsweek.

Anche quest'anno la rivista statunitense ha preso in considerazione più di 2mila strutture ospedaliere di 30 Paesi del mondo. Ad ogni ospedale è stato dato un punteggio basato su un sondaggio online a cui hanno partecipato più di 85mila medici. E ai risultati del sondaggio sono stati poi aggiunti anche dati pubblici sulla soddisfazione espressa dai pazienti e aspetti tecnici come l'igiene e il rapporto medico-paziente. Tutte queste informazioni sono state sintetizzate in un valore e la classifica di questi valori mostra ai primi cinque posti quattro ospedali degli Stati Uniti e uno del Canada.

Per trovare il primo ospedale italiano bisogna scendere la classifica fino al 35esimo posto, occupato dal policlinico Gemelli di Roma, poi al 52esimo c'è il Niguarda di Milano, al 57esimo il San Raffaele sempre di Milano, 65esimo l'Humanitas di Rozzano e 66esimo il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna. Al sesto posto in Italia e al 103esimo nel mondo c'è il primo ospedale veneto ed è l'Aoui di Verona, ma tra i migliori 250 al mondo c'è anche un altro ospedale veneto ed è quello di Padova.