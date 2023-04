"Città Sane", tornano a Verona gli incontri per la prevenzione dei tumori al seno: in dono biglietti per la Gam

Il ciclo di conferenze sui tumori alla mammella, promosso dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento delle 8 circoscrizioni e in collaborazione con Ulss 9, arriva in seconda circoscrizione. L' appuntamento è per mercoledì 5 aprile, alle 18.30, nella sala polifunzionale di via Quinzano, 24 D - Ponte Crencano, in seconda circoscrizione.

Secondo quanto riferito dal Comune di Verona in una nota, durante l’incontro, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno raccolti i nominativi delle donne che desiderano sottoporsi ad esami senologici di screening o di senologia clinica. Non solo. A tutte le partecipanti che lo vorranno, saranno donati alcuni biglietti per visitare gratuitamente la Galleria d'Arte Moderna e le mostre in esposizione, ciò per regalare qualche ora di benessere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti dichiarato che l'arte fa bene alla salute, così come concedersi de tempo per sé e per la cura dell'anima.

La referente degli incontri è la consigliera comunale Annamaria Molino, medico chirurgo, senologa e specialista in oncologia, nonché coordinatrice del progetto "Città Sane": dal 1° gennaio di quest’anno il Comune aderisce infatti al progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’Oms. Interverranno inoltre all’incontro, l’assessora alle politiche della salute Elisa La Paglia, le dottoresse Francesca Fornasa, medico radiologo e direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini dell'Ulss 9 Scaligera, Giovanna Romanucci, medico senologo e direttore della Breast Unit della Ulss 9 Scaligera di Marzana e San Bonifacio e Chiara Benassuti, dirigente medico Chirurgia Generale Ospedale Fracastoro San Bonifacio. Modera la presidente della seconda Circoscrizione Elisa Dalle Pezze.

L'importanza della prevenzione

La nota del Comune di Verona evidenzia che «il tumore al seno, a causa del quale 1 donna su 8 rischia di ammalarsi nel corso della vita, è il più frequente al mondo ma anche in Italia con circa 56.000 nuovi casi l’anno». Pertanto, «mettere al corrente le donne riguardo gli stili di vita corretti da adottare, ma anche di ricorrere agli esami diagnostici quando necessario, consente di alzare le percentuali di guarigione con importanti vantaggi personali, economici e sociali». Tutte le informazioni relative all'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Verona.