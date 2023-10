Pronto ad aprire a Sona un nuovo Centro Prelievi dedicato ad anziani e persone fragili

Il Comune di Sona in collaborazione, con il Centro Polifunzionale Papa Giovanni Paolo II di Lugagnano, inaugura il nuovo servizio di Centro Prelievi dedicato ad anziani e persone fragili.

All’inaugurazione, prevista sabato 7 ottobre alle ore 11, parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione e di Coopselios. L’invito è aperto alla cittadinanza, purché con mascherina. Per il Comune di Sona interverrà il sindaco, Gianfranco Dalla Valentina, che ricopre anche il ruolo di presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest V.se dell’Ulss 9, dichiara: «Un servizio che abbiamo con tutte le forze voluto attivare per i nostri cittadini e che dimostra l’importanza di rispondere alle esigenze del territorio con una sinergia socio-sanitaria tra Ulss 9 Scaligera e amministrazioni».

Il Centro Prelievi di via Manzoni 15, a Lugagnano di Sona, sarà aperto tutti i lunedì a partire dal 9 ottobre 2023 per effettuare gratuitamente prelievi dalle 7.30 alle 9 e per il ritiro referti dalle 9 alle 9.30. L’accesso al servizio è possibile solo con prenotazione da farsi contattando il numero 338 6030739 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12. Alle prestazioni potranno accedere persone con più di 65 anni fragili esenti ticket per patologia, persone con più di 65 anni con fragilità sociale, segnalati dai Servizi Sociali Comunali e persone senza limiti di età con riconoscimento della L. 104/1992 con gravità, residenti nel Comune di Sona o nei Comuni limitrofi.

Un sostegno sempre più concreto, quello dell’Amministrazione di Sona, nei confronti delle persone che vivono in condizioni di fragilità, come sottolinea la vicesindaco e assessora al Sociale Monia Cimichella: «Questo centro è una grande risorsa per il nostro territorio, per i nostri anziani e per le fasce più fragili della nostra Comunità, impossibilitate ad accollarsi anche l’onere di grandi spostamenti per eseguire i necessari e ricorrenti esami ematici».