Il Payanini Center diventa "casa delle donne" per parlare di prevenzione e malattie femminili

Le età della donna e la prevenzione in ambito sanitario. Il Verona Rugby, in collaborazione con Synlab, in occasione dell’8 marzo, trasforma per una sera la casa del Verona Rugby nella "casa delle donne", organizzando al Payanini un incontro per coinvolgere le donne e per parlare delle patologie legate alle loro diverse età: adolescenza, gravidanza, menopausa. «Allo sport uniamo l’impegno dal punto di vista sociale e in questo caso poniamo al centro della riflessione il tema della prevenzione e lo facciamo insieme alle donne. - ha spiegato Raffaella Vittadello, presidente del Verona Rugby - L'obiettivo è coinvolgere un pubblico vasto di ragazze e donne più adulte, che spesso quotidianamente collaborano e aiutano la nostra società, per fornire loro alcuni strumenti e informazioni utili».

A confrontarsi con il pubblico e rispondere alle domande e curiosità la dottoressa Antonella Agnello, esperta in ostetricia e ginecologia, e il dottor Marco Caputo, direttore medico del laboratorio Synlab. «La collaborazione con il Verona Rugby è la dimostrazione fattiva di come due mondi apparentemente distanti possono fare sintesi e lavorare insieme. - ha detto Cesare Gallorini, direttore regionale Synlab Nordest - Il percorso è iniziato a novembre con il "Movember", le iniziative legate alla prevenzione dei tumori maschili, e continua ora con le donne in un’ottica di fornire consigli e suggerimenti ed, eventualmente, il miglior percorso terapeutico per le nostre pazienti».

La donna attraversa vari momenti della vita dall'adolescenza all'età più avanzata e diverse sono le modalità di prevenzione legate all'incidenza di possibili patologie, ai cambiamenti ormonali, allo stile di vita. «È importante esserne consapevoli - ha confermato in merito la dottoressa Antonella Agnello - e fare controlli periodici in grado di fare diagnosi precoce e intraprendere cure tempestive. Ogni età può presentare problematiche specifiche quali ad esempio quelle legate ai cicli mestruali come amenorrea, dismenorrea, cicli abbondanti e per questo ogni donna deve rivolgersi al proprio curante per capirne le cause e fare accertamenti ed, eventualmente, intraprendere le cure più appropriate. In gravidanza - ha poi evidenziato la dottoressa Antonella Agnello - ci sono percorsi dedicati per una maggiore tutela della mamma e del nascituro. In menopausa oltre ai problemi più noti come, ad esempio, le vampate ci sono altri aspetti che riguardano la prevenzione oncologica, la prevenzione cardiologica e dell'osteoporosi».

Il dottor Marco Caputo ha infine concluso: «Il messaggio più importante per le donne è la centralità della prevenzione primaria, prima cioè che il problema si evidenzi, e quello di condurre uno stile di vita sano, attraverso il quale molte cause di malattia, con accortezze quotidiane, possono essere evitabili».