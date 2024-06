Oncologia mutazionale e medicina di precisione alla Clinica Domus Salutis

Sono arrivate anche in Italia importanti innovazioni con cui i medici diagnosticano e trattano il cancro, con cure mirate e personalizzate, grazie all’oncologia mutazionale ed alla medicina di precisione.

L'oncologia mutazionale e la medicina di precisione sono un grande passo avanti nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Metodi e cure che prevedono test genetici, terapie target e la determinazione della dose ottimale del farmaco, che sono i pilastri fondamentali per migliorare i percorsi di cura dei malati di cancro.

Gli oncologi, grazie alle nuove tecniche, non trattano più il cancro con un approccio unico per tutti. Utilizzano infatti la medicina di precisione, una strategia grazie a cui i geni dei pazienti forniscono gli indizi per sconfiggere il cancro.

Alla Clinica Domus Salutis di Legnago, in collaborazione con Oncoprecision e il direttore scientifico Sergio Del Bianco e il Genoma Group, medici e scienziati stanno usando strumenti di sequenziamento di nuova generazione per ottenere informazioni dettagliate sulla malattia di ciascun paziente. «Con l'oncologia di precisione, siamo ora nella posizione di prendere decisioni terapeutiche non semplicemente basate sul cancro specifico ma sui geni che compongono quel cancro - ha spiegato l'oncologo Sergio Del Bianco - Esaminando il dna del tumore di un paziente possiamo identificare i geni che causano il cancro e che fanno crescere i tumori. Con queste informazioni abbiamo la capacità di trovare un farmaco che prende di mira quel gene, in modo da poter disattivare il gene e attaccare la cellula tumorale. Un buon esempio dei progressi compiuti nel sconfiggere il cancro con la medicina di precisione può essere visto nel melanoma. Ora sappiamo che esiste un gene specifico che viene attivato dal sole e dalle scottature solari. Questo gene è mutato in oltre il 60% dei pazienti con melanoma. Laddove prima non avevamo opzioni terapeutiche, ora abbiamo almeno due farmaci che lo bloccano e impediscono al cancro di crescere e diffondersi. Grazie alla possibilità di sequenziare il dna, possiamo dire al paziente quali geni attivano il cancro e quali geni lo disattivano. Possiamo farlo per il cancro di ogni persona. Ciò ci consente di comprendere a livello genomico cosa sta alimentando la crescita del cancro di un paziente. Vent’anni fa, il sequenziamento dei geni costava milioni e richiedeva mesi per ottenere risultati. Con la tecnologia attuale nei nostri centri oncologici, possiamo eseguire il sequenziamento e l'interpretazione del sequenziamento a un costo ragionevole e restituire queste informazioni al paziente e al medico del paziente entro poche settimane. Abbiamo un gruppo di specialisti, oncologi e specialisti in genetica, che esaminano i modelli genetici di un paziente e poi formulano raccomandazioni terapeutiche basate su ciò che è noto sui geni anomali e sull'eventuale esistenza di farmaci per bloccarli. Possiamo anche formulare raccomandazioni per studi clinici basati su queste informazioni. L'effettivo sequenziamento del dna richiede ora solo pochi secondi. La complessità deriva dalla lettura del dna e dall’identificazione dei geni anomali. Questo è ciò che richiede ancora tempo e può richiedere fino a quattro settimane per essere analizzato. Ma con computer più sofisticati anche questo lasso di tempo si sta riducendo. E con la medicina di precisione ora possiamo iniziare a capire chi risponderà o chi non risponderà all’immunoterapia. E questo ci consente di identificare tempestivamente i migliori trattamenti farmacologici e di mettere il paziente più rapidamente sulla strada verso una potenziale cura per il cancro».