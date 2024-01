Proseguono nel Veronese le campagne vaccinali: oltre 155 mila si sono protetti dall'influenza

Vanno avanti in provincia di Verona le campagne vaccinali contro influenza e Covid-19, grazie alla collaborazione tra Ulss 9, medici di medicina generale e dei pediatri di libera Sscelta, e farmacie aderenti.

La campagna vaccinale anti Covid-19 è rivolta a tutta la popolazione. Dall'azienda sanitaria spiegano che i minori di 18 anni e le categorie più a rischio, come ultraottantenni, persone con elevata fragilità o scarse difese immunitarie, possono effettuare la vaccinazione anti Covid-19 su prenotazione nei centri vaccinali dell’Ulss 9: a Verona a Palazzo della Sanità, Clinica San Francesco e Centro Atlante, per gli altri distretti negli ospedali di San Bonifacio, Legnago e presso il Centro Polifunzionale di Bussolengo. Viene raccomandato di rispettare la sede e l'orario indicati nella prenotazione, di portare con sé la tessera sanitaria, il foglio di anamnesi compilato e firmato e di indossare una mascherina chirurgica o FFP2. Per le altre categorie è possibile prenotare la vaccinazione anche presso le farmacie di comunità aderenti.

Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, viene ricordato che la vaccinazione è gratuita per le persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza, persone dai 60 anni in su, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e lavoratori a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, donatori di sangue, bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni e donne in gravidanza. È possibile vaccinarsi dal proprio medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, negli ambulatori dei servizi vaccinali dell’Ulss 9 Scaligera e nelle farmacie aderenti.

«L’Istituto Superiore di Sanità - spiega la dottoressa Giovanna Varischi, direttore del SISP - raccomanda di proteggersi in vista della coda dell’influenza che durerà ancora settimane. Vaccinarsi ora è importante per prevenire la malattia e le eventuali complicanze soprattutto per i soggetti fragili, per gli over 60, per i soggetti a rischio di complicanze e per il resto della popolazione». Le persone vaccinate in provincia di Verona dall’inizio della campagna sono state 155.785, con un tasso di copertura per gli over 65 pari al 54,6%.

«Relativamente al Covid-19 - aggiunge la dottoressa Varischi - la circolazione del virus è costante, pertanto si raccomanda la vaccinazione così come per la antinfluenzale con l’obiettivo di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di malattia nelle persone anziane, con elevata fragilità e categorie a rischio. A novembre e dicembre 2023 sono stati progressivamente aperti slot vaccinali per garantire l’accesso alle vaccinazioni e sono state gestite tutte le richieste di utenti che trovavano difficoltà nella prenotazione, garantendo a tutti disponibilità dell’offerta». Attualmente i posti disponibili in prenotazione fino al 2 febbraio sono 775. Dall’inizio del 2024 i vaccinati risultano essere 2.885.