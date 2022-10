Al via la campagna nazionale per la ricerca sulla fibrosi cistica

Dall'1 ottobre, torna nelle principali piazze italiane l’onda rosa del Ciclamino della Ricerca FC in occasione della XX Campagna Nazionale Raccolta Fondi promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca), Onlus con sede a Verona che quest'anno festeggia 25 anni. Per tutto il mese, il fiore beneaugurante per eccellenza verrà distribuito dai cinquemila volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno FFC Ricerca, mobilitati sul territorio per sensibilizzare la popolazione sul ruolo cruciale della ricerca e diffondere la conoscenza della fibrosi cistica (FC).

Anche quest’anno un ricco programma di iniziative ed eventi contribuirà al sostegno di “Una Cura per tutti”: il piano strategico triennale della Fondazione, che punta a individuare soluzioni terapeutiche efficaci per tutte le persone FC, in risposta alle circa duemila mutazioni conosciute, con un'attenzione mirata a chi ancora è orfano di terapia. E sono davvero tante le occasioni per contribuire, nel proprio quotidiano, alla raccolta fondi per la ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa, ancora priva di una cura risolutiva.

«Dopo due anni di pandemia, sono felice dell’alta partecipazione che stiamo riscontrando - dichiara Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca - per nulla scontata, data la complessità dei tempi, perché significa che siamo riusciti a costruire una solida rete di solidarietà che continua a spendersi per supportare tutte quelle persone con fibrosi cistica che nella ricerca ripongono ogni loro speranza».