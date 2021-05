Ulss 9, nuova modalità di prenotazione dei vaccini anti Covid-19: le cose da sapere

L'azienda Ulss 9 Scaligera ha spiegato la nuova procedura per prenotare i vaccini

L’Azienda Ulss 9 Scaligera comunica che, a seguito delle nuove indicazioni del Garante della Privacy, la piattaforma regionale per la prenotazione del vaccino anti Covid-19 è stata aggiornata per rendere più sicura la fase di identificazione dell'utente. In fase di prenotazione, oltre al codice fiscale, viene pertanto richiesto l’inserimento delle ultime 6 cifre riportate sulla tessera sanitaria elettronica dei cittadini (tessera plastificata azzurra).

Il sistema verifica automaticamente l'appartenenza del richiedente alle categorie per le quali è possibile la prenotazione. Bisogna ricordare che, attualmente, sono abilitate le persone con più di 60 anni d’età, i soggetti disabili gravi (L. 104 art. 3 c. 3) estremamente vulnerabili e, con autocertificazione, i conviventi delle persone estremamente vulnerabili e i conviventi/caregiver delle persone disabili.