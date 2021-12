Ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento a misura di donna: tre bollini rosa

Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di genere), ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2022-2023 agli ospedali che offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Gli ospedali premiati sono 354 e quelli che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre bollini, sono 107. E l'Aoui di Verona (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata) è tra questi 107 anche per il biennio 2022-2023: tre Bollini Rosa per l'ospedale di Borgo Trento e tre Bollini Rosa per l'ospedale di Borgo Roma.

La valutazione delle strutture ospedaliere e l'assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario. Tre i criteri di valutazione tenuti in considerazione: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali in ottica multidisciplinare gender-oriented; offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti, alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici; livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.

Le specialità dell'Aoui che sono state maggiormente coinvolte nelle iniziative promosse da Onda, offrendo servizi gratuiti sono: dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna, servizi per l'accoglienza.