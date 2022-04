La Banca degli Occhi del Veneto fornisce «il 62% di cornee trapiantate in tutta Italia»

«Numeri come quelli della Banca degli Occhi del Veneto costituiscono un’eccellenza internazionale della quale andare fieri, sia per l’alta percentuale di espressioni di volontà a donare e di donazioni, sia perché mettere a disposizione il 62% di cornee trapiantate in tutta Italia è un contributo alla sanità nazionale di un’entità storica».

Così il Presidente della Regione Luca Zaia ha commentato i dati diffusi venerdì dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, in vista della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che si è tenuta domenica 24 aprile.

«Questi risultati – aggiunge il Governatore – sono il frutto di un meraviglioso gioco di squadra, che si compone della generosità dei donatori e delle loro famiglie, di un’organizzazione moderna ed efficace, di un livello eccelso di preparazione scientifica degli operatori. Banca degli occhi – conclude – fornisce ben 203 Centri Trapianto italiani e una ventina all’estero. Anche in questo caso dal Veneto guardiamo al mondo e il mondo guarda al Veneto».