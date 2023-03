“Bags for Life” in dono alle pazienti operate al seno dell'ospedale di Borgo Trento

Sono arrivate anche all’ospedale di Borgo Trento le borse colorate porta drenaggio. Le volontarie del progetto “Bags for Life” le hanno donate al reparto di Chirurga Senologica, diretto dalla dottoressa Francesca Pellini, e destinate alle pazienti operate al seno, che con questo aiuto possono muoversi liberamente dopo l’intervento.

«È una bella iniziativa, che è stata accolta favorevolmente dal personale sanitario – ha detto la dottoressa Pellini -. Siamo certi che il dono ricevuto rappresenti attenzione, dedizione e una coccola per le pazienti sottoposte ad intervento chirurgico».

Nel 2022 la UOC di Chirurga Senologica ha eseguito circa 700 interventi chirurgici. Il rispetto di indicatori ha confermato per il reparto la Certificazione di qualità europea assegnata dal massimo organismo scientifico che si occupa di neoplasia mammaria. Eusoma (European Society of Breast Cancer Specialist) valuta le strutture in base al numero di casi trattati in un anno, tempi di attesa e degenza media. L’integrazione del personale e la multidisciplinarietà rappresentano un requisito fondamentale e si avvalgono della fattiva collaborazione e dell’indispensabile contributo del volontariato.